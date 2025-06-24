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Dövme, riski artırıyor! Lenfoma ve cilt kanseri için tehlike

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dövme, riski artırıyor! Lenfoma ve cilt kanseri için tehlike
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Danimarka Üniversitesinde 2 bin 367 ikiz kardeşin katıldığı araştırmada, avuç içinden büyük dövmeye sahip kişilerde cilt kanseri riskinin 2,7 kat arttığı belirlendi.

Araştırma büyük boyuttaki dövmelerin lenfoma gibi cilt kanseri türleriyle bağlantılı olabileceğini ortaya koydu. Kullanılan mürekkepte ağır metaller ve çok sayıda kimyasal bulunduğunu belirten onkoloji uzmanı Doç. Dr. Ahmet Özveren “Bu boyalar sadece uygulandığı bölgede kalmıyor; emilerek lenf dokularına ve lenf bezlerine iletiliyor bu da kanser riskini artırıyor” dedi.

Güneşin de bu risk artışına katkı verdiğini belirten Doç. Dr. Özveren “Dövmenin oluşturduğu travmatizasyonla birlikte morötesi ışınlarına maruz kalmak da oldukça önemli bir faktördür. Çünkü morötesi ışınlarının cilt kanseri sıklığını artırdığı bilimsel olarak biliniyor. Hem morötesi ışınlarının maruziyeti hem de dövme bir araya geldiğinde bu risk daha da büyüyor” uyarısını yaptı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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