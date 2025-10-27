Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahis iddialarına karışan hakemler kimler? Hakemlerin bahis iddiaları gündem oldu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları Türk futboluna şok etkisi yaşattı. Profesyonel liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis hesaplarının bulunduğu, hatta br kısmının aktif olarak oyun oynadığı iddiaları, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Türk futbolunda son günlerin en çarpıcı iddiası, profesyonel liglerde görev yapan bazı hakemlerin bahis faaliyetlerine karıştırdığı yönündeydi. 

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun paylaştığı veriler, futbol camiasında büyük ses getirdi. Peki, "Bahis iddialarına karışan hakemler kimler?" İşte tüm ayrıntılar...

Futbolda 2024-2025 sezonunda görev alacak hakemler açıklandı

BAHİS İDDİALARINA KARIŞAN HAKEMLER KİMLER? 

Şu an için bahis iddialarına karışan hakemlerin kim olduğuna dair resmi bi açıklama yapılmamıştır. İsimler belli oldukça haberimize eklenecektir.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun paylaştığı verilere göre, profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371'inin bahis hesabı bulundu.

152'sinin ise aktif olarak şans oyunlarının katıldığı belirlendi. Üst Klasman'da 7, Üst Klasman Yardımcılarında 15, Klasman hakemlerinde 26 ve Klasman Yardımcılarında 94 ismin düzenli olarak bahis oynadığı öne sürüldü. 

TFF açıkladı: 152 hakem aktif olarak bahis oynuyor - 1. Resim

HANGİ HAKEMLER BAHİS OYNADI?

Bahis oynadığı belirlenen hakemlerin isimleri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Hacıosmanoğlu'nun açıklamasına göre, bazı hakemler sadece birkaç maçta şansını denerken, bazıları binlerce kez bahis yaptı. Özellikle 10 hakemin 10 bin liranın üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin ise tam 18.227 kupon doldurduğu tespit edildi.

TFF Başkanı, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda bahis depremi! 'TFF acilen hakem isimlerini açıklamalı'
