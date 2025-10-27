Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Taal Yanardağı'nda iki patlama birden! Küller 2 bin metreye yükseldi

Taal Yanardağı'nda iki patlama birden! Küller 2 bin metreye yükseldi

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü’ne (Phivolcs) göre, Batangas eyaletinde bulunan Taal Yanardağı’nda dün 02.55 sıralarında küçük bir buhar patlamasının ardından 08.13 ve 08.20’de iki küçük volkanik patlama meydana geldi. Öte yandan patlamaların yanardağın ana kraterinde 2 bin 100 metreye kadar kül bulutları oluşturduğu aktarıldı.

Filipinler’in en aktif ikinci yanardağı Taal’da art arda patlamalar yaşandı.

2 BİN METRELİK KÜL BULUTLARI OLUŞTURDU

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Taal Yanardağı’nda dün 02.55 sıralarında küçük bir buhar patlamasının ardından 08.13 ve 08.20’de iki küçük volkanik patlama meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, patlamaların yanardağın ana kraterinde 2 bin 100 metreye kadar kül bulutları oluşturduğu aktarıldı.

Taal Yanardağı'nda iki patlama birden! Küller 2 bin metreye yükseldi - 1. Resim

Phivolcs’un 24 saatlik gözlem bültenine göre, Taal Yanardağı’nda 9 volkanik deprem kaydedildi. Bunlardan ikisi, 96 dakikaya kadar süren sarsıntılar oluşturdu ve adada kısa süreli bir şişme gözlemlendi.

Yapılan açıklamada, Taal Yanardağı üzerinde düşük seviye uyarı bulunduğu, bunun yanardağın anormal bir durumda olduğunu ve ani buhar veya gaz kaynaklı patlamaların uyarısız meydana gelebileceğini gösterdiği aktarıldı.

