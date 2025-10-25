Kanlaon Yanardağı yeniden patladı! Halk tahliye ediliyor

Filipinler’in Negros Adası’nda bulunan Kanlaon Yanardağı, 2.000 metreye kadar kül ve duman püskürttü.

“ORTA DERECEDE PATLAYICI BİR PATLAMA”

Phivolcs’un 25 Ekim Cumartesi sabahı 02.40’ta yayınladığı bültende, "Kanlaon’un zirve kraterinde kısa süreli, orta derecede patlayıcı bir patlama meydana geldi"denildi.

Kurum, Bago City, La Carlota City, Pontevedra ve La Castellana (Negros Occidental), ayrıca Canlaon City (Negros Oriental) bölgelerinde kül yağışı ve kükürt kokusu gözlendiğini doğruladı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs), 24 Ekim saat 20.05’te başlayan ve "yaklaşık üç dakika süren patlamanın", 2.000 metreye kadar yükselen duman ve kül bulutu oluşturduğunu açıkladı.

ALARM SEVİYESİ 2: YENİ PATLAMALAR MÜMKÜN

Phivolcs, Kanlaon Yanardağı’nda Alarm Seviyesi 2’nin devam ettiğini paylaştı.

FİLİPİNLER'İN EN ETKİN YANARDAĞLARINDAN BİRİ

Negros Occidental ve Negros Oriental sınırında yer alan Kanlaon, Filipinler’deki iki düzine aktif volkandan biri.

Haziran 2024’te de benzer bir "orta şiddetli patlama" yaşanmış, o dönemde kül bulutları 3 kilometreye ulaşmıştı.