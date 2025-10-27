Yunanistan Avrupa’yı dolandırdı mı? 20 milyon avroluk skandalın merkezinde Miçotakis hükümeti var

Yunanistan’da Avrupa Birliği’nin tarım sübvansiyonlarını zimmetine geçiren suç ağının lideri olduğu belirtilen kişi tutuklandı.

Atina merkezli ANA haber ajansı, 38 yaşındaki şüphelinin savcılık sorgusu sırasında suçunu itiraf ettiğini yazdı.

Soruşturmaya göre, AB Ortak Tarım Politikası fonlarına sahte başvurular yapıldı; gerçekte var olmayan araziler ve abartılmış hayvan sayıları üzerinden milyonlarca avro elde edildi.

2018’den bu yana faaliyet gösteren ağ, yaklaşık 20 milyon avroyu (23 milyon dolar) usulsüz şekilde elde etti.

TARIMLA İLGİSİ OLMAYAN KİŞİLER SÜBVANSİYON ALMIŞ

Savcılığa göre bazı başvuru sahiplerinin tarımla hiçbir bağlantısı yoktu.

Gerçekte var olmayan çiftlikler üzerinden alınan ödemeler, sistematik biçimde paylaştırıldı.

Geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 37 kişi gözaltına alındı, bunlardan 10’u tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

SKANDAL HÜKÜMETİ VURDU!

Sübvansiyon skandalı, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in muhafazakâr hükümetini sarstı. Olayın ardından kabineden bir bakan istifa etti.

Ayrıca, AB tarım fonlarını yöneten OPEKEPE ajansı tamamen kapatıldı.

Miçotakis, fonların önemli bir kısmının kendi siyasi kalesi olan Girit adasındaki gruplara gittiği iddialarına rağmen geri adım atmayacaklarını söyledi:

“Siyasi maliyeti ne olursa olsun, bu ağı sonuna kadar ortaya çıkaracağız.”

BRÜKSEL'İN GÖZÜ ATİNA'DA

Avrupa Komisyonu’nun, soruşturmanın sonucuna göre Yunanistan’a aktarılan tarım fonlarının bir kısmını geri talep edebilecek.

Brüksel kaynakları, AB fonlarının kötüye kullanımıyla ilgili skandalın, Yunanistan’ın fon denetim mekanizmalarının güvenilirliğini ciddi biçimde tartışmaya açtığını duyurdu.

AVRUPA SAVCILIĞINDAN AĞIR SUÇLAMALAR

AB’nin tarım sübvansiyonlarının kötü yönetilmesine ilişkin dava, 2019-2022 döneminde fonları dağıtan devlet kurumu OPEKEPE üzerinden yapılan usulsüz ödemeleri kapsıyor. Avrupa Savcılığı, meralara sahipmiş gibi sahte beyanlarla destek alındığını ve bu yöntemle dolandırıcılığın 2024’e kadar sürdüğünü tespit etti.

Düzinelerce Yunan hayvancılık işletmesi yanlış beyanla milyonlarca euro sübvansiyon almakla suçlanırken, savcılar hükümet yetkililerinin de "organize bir dolandırıcılık planına" karışmış olabileceğine dair iddiaları Parlamento’ya gönderdi.

VORİDİS: MASUMUM, ADIMI TEMİZE ÇIKARMAK İÇİN İSTİFA ETTİM

Göç Bakanı Makis Voridis istifa mektubunda suçlamaları reddederek "Suç işleyen bir şüpheli olarak statüm, hükümetin bir üyesi olarak görevime uygun değil" dedi ve adını temize çıkarmaya odaklanacağını belirtti. Voridis’in 2019-2021 arasında tarım bakanı olarak görev yaptığı hatırlatıldı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Ana muhalefet partisi PASOK, Voridis’in skandala doğrudan karışıp karışmadığının ortaya çıkması için parlamentoda soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

AB Komisyonu ise Yunanistan’a bu ay başında 392,2 milyon euro para cezası kesti. Ayrıca Brüksel, Atina’ya verilen sübvansiyonları %5 oranında azaltacağını ve sistemin yıllardır denetlenmediğini vurguladı.

ÇİFTÇİLERE DARBE: FONLAR AZALACAK

Yunan hükümeti, yaklaşık 2,4 milyar avroluk yıllık sübvansiyon dağıtan OPEKEPE’yi vergi dairesi AADE ile birleştirerek sistemi yeniden yapılandırma sözü verdi. Ancak AB kesintisiyle 2026’dan itibaren Yunan çiftçilerin alacağı desteklerde milyonlarca avroluk kayıp bekleniyor.