'Aşırı lüks'ten şikayet eden Fransız siyasetçiden dikkat çeken hareket! Röportaj öncesi 50 bin dolarlık saatini böyle sakladı

Fransız sol görüşlü siyasetçi Louis Boyard'ın gazetecilere verdiği röportajdan önce yaklaşık 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) değerindeki saatini çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Verdiği demeçte 'ultra lüks hayatları' kınadığını vurgulayan Fransız siyasetçiye 'ikiyüzlülük yaptığı' gerekçesiyle sosyal medyada tepki yağdı. 

Aşırı sol görüşlü Fransız politikacı Louis Boyard, gazetecilere verdiği röportajdan önce yaklaşık 50 bin dolar (yaklaşık 2 milyon TL) değerindeki saatini çıkarıp cebine koymasıyla gündem oldu. Gazetecilere verdiği demeçte 'ultra lüks hayatları' kınadığını vurgulayan Boyard'ın bu hareketine sosyal medyada tepki yağdı. 

Kullanıcılar bu durumu 'ikiyüzlülüğün en güzel örneği' olarak nitelerken, Fransız politikacı da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Boyard, sosyal medya platformu X'de paylaşılan ve kısa sürede viral olan video ile bir dezenformasyon kampanyasının kurbanı olduğunu söyledi.  

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Fransız politikacı, "Sizi hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm ama bir Rolex'im yok, 295 avro değerindeki bu saatim var. Arkadaşlarım 25. doğum günümde bana aldı, teşekkürler çocuklar!" notuyla hakkındaki iddiaları yalanladı. 

Saati çoğu zaman taktığını belirten Boyard, "Bazı konuşmalarımda elimi masaya vurduğum için röportajlardan önce çıkarma alışkanlığı edindim." ifadelerinde bulundu. 

