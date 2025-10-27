İki ayrı gezi iki ölüm: Nepal'de Himalayalar'a tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti!

Nepal’in ünlü Ama Dablam Dağı’nda biri Fransız, diğeri Güney Koreli iki dağcı hayatını kaybetti. Himalayan Vision Treks and Expedition şirketinden Subash Shrestha, Fransa vatandaşı 65 yaşındaki Hugo Lucio Colonia Lazaro’nun, düşen buz kütlesinin kafasına çarpması sonucu ağır yaralandığını ve geçen hafta helikopterle Katmandu’ya kaldırıldığını belirtti. Lazaro’nun Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrı bir kazada ise, 66 yaşındaki Güney Koreli Park Hong-khy, dağa tırmanırken fenalaşarak yere yığıldı. J’Vill Nepal Treks şirketinden Homnath Bhattarai, Park’ın beş kişilik bir ekiple tırmanışta olduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

KESKİN SIRT VE DİK YAMAÇLARA SAHİP

6 bin 814 metre yüksekliğindeki Ama Dablam Dağı, tırmanışı teknik olarak zor ancak nispeten küçük bir zirve olarak biliniyor. Everest Ana Kampı’na giden yürüyüşçüler arasında popüler olan dağ, keskin sırtları ve dik yamaçları nedeniyle “Himalayaların Matterhorn’u” olarak da anılıyor.

TIRMANIŞ İZİNLERİNDE AZALMA

Nepal yönetimi, önümüzdeki ay sona erecek sonbahar tırmanış sezonu için Ama Dablam’a 400 tırmanış izni verdi. Ülke genelinde ise bu sezon için toplam 1.323 tırmanış izni düzenlendi. Dağcılık ve trekking, Çin ile Hindistan arasında yer alan Nepal ekonomisi için önemli bir gelir ve istihdam kaynağı oluşturuyor.

Nepal hükümeti, daha az bilinen zirveleri tanıtmak amacıyla Ağustos ayında 97 dağ için tırmanış ücretlerini kaldırmıştı.

Nepal Turizm Dairesi Dağcılık Bölüm Başkanı Himal Gautam, “8 bin metrenin altındaki dağlara ilgi giderek artıyor. Yeni bölgeleri tanıtarak hem ilgiyi artırıyor hem de gerekli altyapı ve insan gücünü geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi. Aynı bölgede yer alan Mera Tepesi’ne tırmanan bir başka Güney Koreli dağcının da bu ayın başlarında öldüğü bildirildi.