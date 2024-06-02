Alpler değil Dulağa! Eşsiz manzarası ile görenleri haran bırakıyor

Gümüşhane'nin en yüksek noktası olan Abdalmusa Zirvesi'nin eteklerinde yer alan 2 bin 178 metre rakımdaki Dulağa Yaylası, bahar mevsiminin gelişiyle birlikte eşsiz bir görüntüye büründü.

Torul ilçesine bağlı Gümüştuğ köyünün yaylası olan Dulağa, deniz seviyesinden 2 bin 178 metre yükseklikte bulunuyor. Yaylada açan sarı yayla çiçekleri, papatyalar ve binbir renkli çiçekler otantik yayla evleriyle birlikte manzarayı adeta bir tabloya dönüştürüyor.

ALPLERİ ANDIRIYOR

Sadece çiçekleriyle değil, etrafını saran karlı dağları ve coşkun dereleriyle de Alpleri andıran Dulağa Yaylası otantik dokusu ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine huzur sunuyor.

Bölge sakinleri doğal yaşama uyumlu bir şekilde inşa edilen taş ve ahşaptan yapılan evleriyle geleneksel yayla yaşamını sürdürüyor.

"KAR ÜSTÜNE KAR YAĞIYOR"

Doğal güzellikleri ve otantik yapısıyla Gümüşhane'nin en özel mekanlarından biri olarak öne çıkan Dulağa Yaylasını ziyaret eden köy sakinlerinden Mustafa Dede, “Burası Artebel Gölleri Tabiat Parkına sınır bir yer. Hemen yukarısında Abdalmusa Tepemiz, 5 göllerimiz var. Yaylada sarı, beyaz renkli çiçekler var. Hemen arkamızdaki tepelerde kar hala duruyor.

Öyle bir yer ki burası kar üstüne kar yağan yerler var burada. Yani hiç kar erimiyor, kar üstüne kar yağıyor. Yüksek rakım olduğu için” dedi.

Yaz aylarında hayvancılıkla uğraşanların yanında gurbetten gelen vatandaşların da yaylaya gelerek konakladığını anlatan Dede, "Yaz aylarında 20-25 haneyi buluyor burası. Bütün evler hemen hemen doluyor yani” ifadelerini kullandı.