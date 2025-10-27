Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Romanya'da feci kaza! Tırın dorsesi karşıdan gelen aracı biçti

Romanya'da feci kaza! Tırın dorsesi karşıdan gelen aracı biçti

Güncelleme:
Romanya’da yüksek hızda seyreden bir kamyonun dorsesi kontrolden çıkarak karşıdan gelen araca çarptı. Araçtaki iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyon şoförü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Korkunç kaza, Romanya’nın Drăgușeni  kentinde meydana geldi. Yüksek hızda seyreden tırın dorsesi kontrolden çıkarak karşı yönden gelen araca çarptı. 

ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araçta bulunan iki kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. 

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, yolun kaza esnasında ıslak olduğu ve 54 yaşındaki sürücünün kontrolünü kaybettiği tespit edildi. İncelemeler sürüyor. 

