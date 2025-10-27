Arnavutluk Başbakanı, yapay zeka bakanının ‘hamile’ olduğunu duyurdu! 83 yeni asistan geliyor

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen uluslararası Global Dialogue forumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ülkesindeki yapay zeka stratejisine değinen Rama, "Diella" adı verilen yapay zeka destekli Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanın 'hamile' olduğunu duyurdu.

TARTIŞMALARI ÖZETLEYECEK

Rama, "Diella hamile ve 83 çocuk bekliyor; her biri bir milletvekili için. Bu çocuklar annelerinin bilgisini taşıyacak. Eğer kahveye gidip geri dönmeyi unutursanız, o çocuk size oturumda ne söylendiğini anlatacak." ifadelerinde bulundu.

Bu yapay zeka asistanları meclis oturumlarında not tutacak, tartışmaları özetleyecek ve milletvekillerine önerilerde bulunacak. Ayrıca bir milletvekili oturuma katılamadığında, sistem onun yerine oturumu takip edip özet rapor sunacak.

FİZİKSEL OLARAK MEVCUT OLMAYAN İLK KABİNE ÜYESİ

Arnavutluk, dünyada yapay zekâ ile oluşturulan bir sanal bakanı hükümete dahil eden ilk ülke oldu. Kamu ihlallelerine ilişkin kararların bakanlıkların dışında alınmasına karar verildiğini belirten Rama, bu görevin başına 'Diella’nın getirildiğini duyurmuştu. Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu.