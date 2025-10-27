Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Arnavutluk Başbakanı, yapay zeka bakanının 'hamile' olduğunu duyurdu! 83 yeni asistan geliyor

Arnavutluk Başbakanı, yapay zeka bakanının ‘hamile’ olduğunu duyurdu! 83 yeni asistan geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arnavutluk Başbakanı, yapay zeka bakanının 'hamile' olduğunu duyurdu! 83 yeni asistan geliyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kamu ihlallerinden sorumlu olan yapay zeka bakanı Diella’nın 'hamile' olduğunu ve 83 tane çocuk beklediğini söyledi. Rama’nın açıklamasına göre, söz konusu yapay zeka asistanları meclis oturumlarında not tutacak, tartışmaları özetleyecek ve milletvekillerine önerilerde bulunacak.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Almanya'nın başkenti Berlin'de gerçekleştirilen uluslararası Global Dialogue forumunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.  Ülkesindeki yapay zeka stratejisine değinen Rama, "Diella" adı verilen yapay zeka destekli Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakanın 'hamile' olduğunu duyurdu. 

Arnavutluk Başbakanı, yapay zeka bakanının ‘hamile’ olduğunu duyurdu! 83 yeni asistan geliyor - 1. Resim

TARTIŞMALARI ÖZETLEYECEK

Rama, "Diella hamile ve 83 çocuk bekliyor; her biri bir milletvekili için. Bu çocuklar annelerinin bilgisini taşıyacak. Eğer kahveye gidip geri dönmeyi unutursanız, o çocuk size oturumda ne söylendiğini anlatacak." ifadelerinde bulundu.

Bu yapay zeka asistanları meclis oturumlarında not tutacak, tartışmaları özetleyecek ve milletvekillerine önerilerde bulunacak. Ayrıca bir milletvekili oturuma katılamadığında, sistem onun yerine oturumu takip edip özet rapor sunacak.

Arnavutluk Başbakanı, yapay zeka bakanının ‘hamile’ olduğunu duyurdu! 83 yeni asistan geliyor - 2. Resim

FİZİKSEL OLARAK MEVCUT OLMAYAN İLK KABİNE ÜYESİ

Arnavutluk, dünyada yapay zekâ ile oluşturulan bir sanal bakanı hükümete dahil eden ilk ülke oldu. Kamu ihlallelerine ilişkin kararların bakanlıkların dışında alınmasına karar verildiğini belirten Rama, bu görevin başına 'Diella’nın getirildiğini duyurmuştu.  Arnavutça'da Güneş anlamına gelen Diella, ocak ayından bu yana devletin e-Arnavutluk portalı üzerinden kullanıcılara danışmanlık hizmeti veriyordu. 

