İsrail'e Avrupa tokadı! Danimarka milyar dolarlık Barak MX anlaşmasını iptal etti

İsrail’e Avrupa tokadı! Danimarka milyar dolarlık Barak MX anlaşmasını iptal etti

İsrail’in savunma sanayisine Avrupa’dan tarihi bir darbe geldi. Danimarka hükümeti, İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemi alımını iptal etti.

İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) için büyük darbe! Danimarka, İsrail yapımı Barak MX hava savunma sistemini satın alma planlarından resmen vazgeçti.

24 Ekim’de yayımlanan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, karar “askeri tavsiyeler doğrultusunda” alındı. 

Kopenhag yönetimi, mevcut savunma sistemlerinin güçlendirilmesine ve SAMP/T NG gibi Avrupa yapımı alternatif sistemlerin hızla modernize edilmesine odaklanacak.

FİLİSTİN TANIMA PLANI MASADA

Danimarka’nın İsrail’le gerilimi tırmandıran ikinci adımı ise diplomatik cepheden geldi. Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ülkesinin Filistin devletini tanımaya yönelik bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu.

Başbakan Mette Frederiksen de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 

“Filistin’i demokratik bir devlet olarak tanımaya hayır demiyoruz. Destekliyoruz, ancak demokratik olacağından emin olmalıyız.” demişti.

"KOŞULLAR SAĞLANIRSA FİLİSTİN TANINACAK"

Rasmussen, geçtiğimiz haftalarda yaptığı detaylı açıklamada tanımanın şartlarını da sıralamıştı:

“Filistin, ancak İsrailli rehineler serbest bırakıldığında, Hamas silahsızlandığında, Gazze’de artık rol oynamadığında ve Filistin Yönetimi reform sürecinde ilerleme kaydettiğinde tanınacak.”

