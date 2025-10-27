Avrupa Konseyi Türkiye’yi konuşuyor! Evliya Çelebi Rotası tarihi bir ilke imza atacak

Türkiye, Avrupa Konseyi’ne kendi geliştirdiği ilk kültürel rotayı sunmaya hazırlanıyor.

Onaylanması halinde "Evliya Çelebi Rotası", Osmanlı gezgini Evliya Çelebi’nin 17 ülkede 250 şehri kapsayan 46 yıllık yolculuğunu temel alacak.

Böylece Türkiye, Avrupa Konseyi’nin Kültürel Rotalar Programı kapsamında kendi rotasını sertifikalandıran ülkeler arasına girecek.

OSMANLI'NIN İZİNDE AVRUPA YOLCULUĞU

1611’de İstanbul’da doğan Evliya Çelebi, Osmanlı’nın en büyük seyyahı ve “Seyahatname” adlı 10 ciltlik eserin yazarı.

Balkanlar, Anadolu, Orta Doğu ve Kuzey Afrika boyunca yaptığı yolculuklarda gördüğü her ayrıntıyı titizlikle kaydeden Çelebi’nin eseri, 17. yüzyıl için eşsiz bir kaynak niteliği taşıyor.

KAPADOKYA'DA TANITILDI

Proje, bu yıl Nevşehir’in Kapadokya bölgesinde düzenlenen Avrupa Konseyi Kültür Rotaları (EPA) 14. Danışma Forumu sırasında tanıtıldı.

Rota, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İstanbul’daki Evliya Çelebi Araştırma Merkezi tarafından ortaklaşa hazırlandı. “Seyahatname”de anlatılan şehir ve bölgeleri birbirine bağlamayı hedefleyen proje, kültürel mirası canlı tutmayı amaçlıyor.

17 ÜLKEYİ KAPSAYACAK DEV AĞ

Önerilen güzergâh, Evliya Çelebi’nin Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya, Karadağ, Bosna Hersek, Macaristan, Avusturya, Slovakya, Moldova, Ukrayna ve Azerbaycan’daki rotalarını takip edecek.

Projenin koordinatörü Doç. Dr. İlhami Danış, bunun Türkiye açısından bir dönüm noktası olduğunu aktardı.

“Onaylandığında bu, Türkiye’den başlayan ilk rota olacak. Bugüne kadar Türkiye hep diğer ülkelerin başlattığı rotalara dahil oldu. Bu kez rota Türkiye tarafından yönetilecek ve diğer Avrupa ülkeleri dahil olacak.” dedi.

Türkiye halihazırda Yahudi Mirası Rotası, Iter Vitis Şarap Rotası, Avrupa Tarihi Termal Kasabalar Rotası, Seramik Rotası ve Megalitik Kültür Rotası dahil 11 Avrupa Kültür Rotası’nın parçası konumunda.

“Evliya Çelebi Rotası” onaylanırsa, Türkiye’nin Avrupa’nın ulusötesi kültürel güzergâhlar ağına ilk orjinal katkısı olacak.