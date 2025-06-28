Yunanistan'da AB sübvansiyon skandalı: Bakanlar peş peşe istifa etti!

Avrupa Birliği’nden gelen milyonlarca avroluk tarım desteklerinin usulsüz şekilde paylaşılması Yunanistan’ı karıştırdı. Ülkeyi sarsan skandalda üst düzey isimlerin adının geçmesiyle siyasi deprem yaşandı. Aralarında bir bakan ve üç bakan yardımcısının da olduğu beş üst düzey yetkili yolsuzluk suçlamaları gölgesinde istifasını sunarken, Atina kulisleri “organize dolandırıcılık ağı” iddialarıyla çalkalanıyor.

Avrupa Birliği tarım sübvansiyonlarında yolsuzluk iddiaları Yunanistan siyasetini karıştırdı. Aralarında bir bakan ve üç bakan yardımcısının da bulunduğu beş üst düzey hükümet yetkilisi, milyonlarca euroluk dolandırıcılık soruşturmasının gölgesinde görevlerinden istifa etti.

AVRUPA SAVCILIĞINDAN AĞIR SUÇLAMALAR

AB’nin tarım sübvansiyonlarının kötü yönetilmesine ilişkin dava, 2019-2022 döneminde fonları dağıtan devlet kurumu OPEKEPE üzerinden yapılan usulsüz ödemeleri kapsıyor. Avrupa Savcılığı, meralara sahipmiş gibi sahte beyanlarla destek alındığını ve bu yöntemle dolandırıcılığın 2024’e kadar sürdüğünü tespit etti.

Düzinelerce Yunan hayvancılık işletmesi yanlış beyanla milyonlarca euro sübvansiyon almakla suçlanırken, savcılar hükümet yetkililerinin de "organize bir dolandırıcılık planına" karışmış olabileceğine dair iddiaları Parlamento’ya gönderdi.

İSTİFA EDEN İSİMLER BELLİ OLDU

Skandalın ardından Göç ve İltica Bakanı Makis Voridis, Dışişleri Bakan Yardımcısı Tasos Hatzivasileiou, Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Dionysis Stamenitis, Dijital Yönetişim Bakan Yardımcısı Christos Boukoros ve Kırsal Kalkınma ve Gıda Genel Sekreteri Giorgos Stratakos görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

Başbakan Kyriakos Mitsotakis tüm istifaları kabul ederken, yerlerine atanacak isimlerin önümüzdeki günlerde belirleneceğini duyurdu.

Yeni Demokrasi hükümeti, Avrupa Birliği’nin çiftlik sübvansiyonlarını dolandırmaya yönelik büyük bir planla ilişkilendirilen yolsuzluk skandalı sonrası yaşanan istifa dalgasının ardından Cumartesi günü kabine değişikliklerini açıkladı.

YENİ BAKANLAR AÇIKLANDI

Milliyetçi Laos partisinden gelen sert söylemleriyle bilinen milletvekili Thanos Plevris, Göç Bakanlığı görevine getirildi. Plevris, Avrupa Savcılığı’nın AB tarım fonlarını kapsayan milyonlarca avroluk dolandırıcılık soruşturması kapsamında Cuma günü istifa eden en yüksek profilli isim olan Makis Voridis’in yerine atandı.

Başbakan Kyriakos Miçotakis'in yaptığı diğer kabine değişiklikleri arasında Haris Theocharis’in Dışişleri Bakan Yardımcılığı’na, Yiannis Andrianos’un Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakan Yardımcılığı’na, Christos Dermentzopoulos’un ise Dijital Yönetim Bakan Yardımcılığı’na atanması yer aldı.

VORİDİS: MASUMUM, ADIMI TEMİZE ÇIKARMAK İÇİN İSTİFA ETTİM

Göç Bakanı Makis Voridis istifa mektubunda suçlamaları reddederek "Suç işleyen bir şüpheli olarak statüm, hükümetin bir üyesi olarak görevime uygun değil" dedi ve adını temize çıkarmaya odaklanacağını belirtti. Voridis’in 2019-2021 arasında tarım bakanı olarak görev yaptığı hatırlatıldı.

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Ana muhalefet partisi PASOK, Voridis’in skandala doğrudan karışıp karışmadığının ortaya çıkması için parlamentoda soruşturma başlatılması çağrısı yaptı.

AB Komisyonu ise Yunanistan’a bu ay başında 392,2 milyon euro para cezası kesti. Ayrıca Brüksel, Atina’ya verilen sübvansiyonları %5 oranında azaltacağını ve sistemin yıllardır denetlenmediğini vurguladı.

ÇİFTÇİLERE DARBE: FONLAR AZALACAK

Yunan hükümeti, yaklaşık 2,4 milyar avroluk yıllık sübvansiyon dağıtan OPEKEPE’yi vergi dairesi AADE ile birleştirerek sistemi yeniden yapılandırma sözü verdi. Ancak AB kesintisiyle 2026’dan itibaren Yunan çiftçilerin alacağı desteklerde milyonlarca avroluk kayıp bekleniyor.