Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 kişi yaralandı

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Uşak'ta tarım işçisini taşıyan midibüsün yan yatması sonucu 23 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildiği kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Osman K. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan midibüs, Yeşilkavak köyü yakınlarında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 kişi yaralandı - 1. Resim

23 KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan 23 işçi, ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 11 adrese baskın yapıldı, 21 kişi yakalandıYunanistan Avrupa’yı dolandırdı mı? 20 milyon avroluk skandalın merkezinde Miçotakis hükümeti var
