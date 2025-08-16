Kente su sağlayan baraj kurudu! Uşak'ta su kesintisi uygulanacak
Uşak Belediyesi, kente su sağlayan Küçükler Barajı'ndaki suyun tamamen bittiğini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, kente sadece saat 16.00-22.00 arasında su verilecek.
UŞAK'TA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA OLACAK?
Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi ve depolardaki suyun sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kalması nedeniyle şehir genelinde, suyun 16.00 ile 22.00 saatleri arasında verileceğini açıkladı.
Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.
Vatandaşlara yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi ve depolarımızdaki su sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kaldığından dolayı şehrimiz genelinde saat 16.00 ile 22.00 arasında su verilecektir.
Tüm hemşehrilerimizin gerekli tedbirleri almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz.