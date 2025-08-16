Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kente su sağlayan baraj kurudu! Uşak'ta su kesintisi uygulanacak 

Kente su sağlayan baraj kurudu! Uşak'ta su kesintisi uygulanacak 

Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Uşak Belediyesi, kente su sağlayan Küçükler Barajı'ndaki suyun tamamen bittiğini duyurdu. Belediye tarafından yapılan açıklamaya göre, kente sadece saat 16.00-22.00 arasında su verilecek. 

Uşak'a içme suyu sağlayan Küçükler Barajı'ndaki su tamamen bitti. Kente sadece saat 16.00-22.00 arasında su verileceği duyuruldu.

UŞAK'TA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA OLACAK?

Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi ve depolardaki suyun sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kalması nedeniyle şehir genelinde, suyun 16.00 ile 22.00 saatleri arasında verileceğini açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.

Kente su sağlayan baraj kurudu! Uşak'ta su kesintisi uygulanacak  - 1. Resim

Vatandaşlara yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi ve depolarımızdaki su sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kaldığından dolayı şehrimiz genelinde saat 16.00 ile 22.00 arasında su verilecektir. 

Tüm hemşehrilerimizin gerekli tedbirleri almalarını rica eder, anlayışları için teşekkür ederiz. 

