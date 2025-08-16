Kente su sağlayan baraj kurudu! Uşak'ta su kesintisi uygulanacak 

Uşak'a içme suyu sağlayan Küçükler Barajı'ndaki su tamamen bitti. Kente sadece saat 16.00-22.00 arasında su verileceği duyuruldu.

UŞAK'TA SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA OLACAK?

Uşak Belediyesi, Küçükler Barajı'nda suyun tamamen bitmesi ve depolardaki suyun sadece kuyular tarafından beslenmek zorunda kalması nedeniyle şehir genelinde, suyun 16.00 ile 22.00 saatleri arasında verileceğini açıkladı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vatandaşlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.

Vatandaşlara yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: