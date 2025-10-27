Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Mardin'de korkunç olay! Yanmış cesedin sırrı 3 anahtarla çözüldü

Mardin'de korkunç olay! Yanmış cesedin sırrı 3 anahtarla çözüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tarlada yanmış erkek cesedi bulundu. Gerçek jandarma ekiplerinin olay yerinde bulduğu 3 anahtar ile ortaya çıktı, 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu.

Mardin'de korkunç olay! Yanmış cesedin sırrı 3 anahtarla çözüldü - 1. Resim

CİNAYETİ OLAY YERİNDEKİ ANAHTARLAR ÇÖZDÜ

Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziranda kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sadece bir ilçeye özgü! 120 çeşit baharattan oluşuyor, adeta şifa dağıtıyorHerkes ona 'Avcı' diyor! İşte Eurofighter Typhoon uçağının özellikleri, Türkiye için önemi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Manisa'da granit fabrikasında yangın! Ekipler müdahale etti - 3. SayfaManisa'da granit fabrikasında yangın!Diyarbakır'da 40 yıl hapisle aranan çocuk katili yakalandı - 3. SayfaDiyarbakır'da 40 yıl hapisle aranan çocuk katili yakalandı'Define çetesi'ne operasyon! 15 şüpheli tutuklandı - 3. Sayfa'Define çetesi'nden akılalmaz oyun216 kişiyi ağlarına düşürdüler! 521 milyonluk vurgun yapmışlar - 3. SayfaBu yöntemle 521 milyonluk vurgun yaptılarAnkara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı! Yaralılar var - 3. SayfaAnkara'daki uyuşturucu operasyonunda çatışma çıktı!Uludağ'da sıcak saatler! Kaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldı - 3. SayfaKaybolunca polisi aradı, şarjı bitince silaha sarıldılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...