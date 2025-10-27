Mardin'de korkunç olay! Yanmış cesedin sırrı 3 anahtarla çözüldü
Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir tarlada yanmış erkek cesedi bulundu. Gerçek jandarma ekiplerinin olay yerinde bulduğu 3 anahtar ile ortaya çıktı, 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Nusaybin ilçesi Düzce Mahallesi kırsalında, 2 Ekim 2025 günü ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bir erkek cesedi bulunmuştu.
CİNAYETİ OLAY YERİNDEKİ ANAHTARLAR ÇÖZDÜ
Olay yerinde bulunan 3 anahtar sayesinde kimliği belirlenen cesedin, 3 Haziranda kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu tespit edilirken, Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı.
3 KİŞİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.
