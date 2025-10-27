Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adana'da hastane otoparkından motosiklet çaldı! Bahanesi işe yaramadı: Ayağım ağrıdığı için yaptım

Adana'da hastane otoparkından motosiklet çaldı! Bahanesi işe yaramadı: Ayağım ağrıdığı için yaptım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri

Adana'da hastane otoparkında motosiklet çalan şahıs, binadan çıkamadan polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin ekiplere "Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım, geri götürecektim" dediği öne sürüldü.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan araştırma hastanesinin otoparkında M.E.D. isimli şahıs, bir süre acil önünde bekledikten sonra otoparka doğru yöneldi. Şüpheli, burada güvenliklerin yanında otoparkta bulunan bir motosikleti çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletin çalındığını fark eden güvenlik görevlisi durumu polise bildirdi. 

Bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polis, M.E.D.'yi motosikletle hastaneden çıkamadan yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

"GERİ GÖTÜRECEKTİM"

Şüpheli ifadesinde, "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gitmiştim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan, motosiklet sahibine teslim edildi.

