Türk askeri Gazze'ye mi girecek? İsrailli bakan cevap verdi

Türk askeri Gazze’ye mi girecek? İsrailli bakan cevap verdi

- Güncelleme:
Türk askeri Gazze’ye mi girecek? İsrailli bakan cevap verdi
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Türk askerinin Gazze’de barış gücü kapsamında görev alıp almayacağı sorusuna cevap verdi

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa’ar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Gazze’de  bir barış gücü görevine katılması ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sa’ar, “Silahlı kuvvet göndermek isteyen ülkeler İsrail’e karşı adil olmalı. İsrail’e düşmanca yaklaşmamalılar.” dedi.

İsrailli bakan, “Erdoğan liderliğindeki Türkiye, sadece sözde değil, diplomatik ve ekonomik eylemleriyle de düşmanca bir tutum sergiledi. Güçlerinin Gazze’ye girmesine izin vermemiz makul değil ve bunu Amerikalı dostlarımıza da ilettik.” ifadelerini kullandı.

TRUMP YÖNETİMİ TÜRKİYE'Yİ PLANA DAHİL ETTİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Türkiye’ye destek vererek, “Türkiye Gazze’de çok yapıcı bir rol oynuyor ve oynamaya devam edecek.” dedi.

NETANYAHU: BU KONUDA ÇOK NETİM

Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun da Türk askerinin Gazze’de görev almasına açıkça karşı çıktığını yazdı.

Habere göre Netanyahu, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Bu konuda çok net bir fikrim var, tahmin edin hangisi?” diyerek Ankara’ya tepki gösterdi.

ABD BASINI: ERDOĞAN MASADAKİ KİLİT ARABULUCUYA DÖNÜŞTÜ

The New York Times ise Türkiye’nin Gazze sürecindeki rolüne dikkat çekti. Haberde, “Türkiye, masanın dışına itilmiş bir aktörden kilit arabulucuya dönüştü. Erdoğan’ın diplomatik etkisi, İsrail’in hesaplarını yeniden şekillendiriyor.” ifadeleri yer aldı.

