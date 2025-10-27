Hindistan'da öğretmenlerden pes dedirten hareket! Öğrencilerin sütlerini satmışlar

Hindistan’da, okul öncesinden 8. sınıfa kadar olan dönemde öğrencilere süt tozundan elde edilen sıcak sütler dağıtılıyor.

Ülkede geniş yankı uyandıran olayda, devlet okullarında görevli beş öğretmenin, öğrenciler için sağlanan süt tozunu tatlı üreticilerine kilogramı 160–200 rupi karşılığında sattıkları ortaya çıktı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Hırsızlık yaptığı iddia edilen beş öğretmen görevden uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iddiaları araştırmak üzere üç üyeli üst düzey bir komite kurdu. Komitenin dört gün içinde detaylı bir rapor sunması bekleniyor. Yetkililer, satıldığı iddia edilen süt tozu miktarını henüz açıklamadı.

Üst düzey bir yetkili, "Okullardaki süt ve yiyecek stokları bu hafta denetlenecek. Okullara dağıtılan yiyecek paketlerinin kontrol edilebileceği bir sistem geliştirmeye çalışacağız" dedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.