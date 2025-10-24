Almanya, Fransa, Polonya... Salgın tüm Avrupa'ya yayıldı, gıda fiyatları için uyarı verildi

Kuş gribi Avrupa genelinde hızla yayılıyor. Son on yılın en yüksek sayıda ülkesinde erken dönem salgınlar görülüyor.

GIDA FİYATLARINI DOĞRUDAN VURABİLİR

Reuters'dan edinilen bilgilere göre salgın, on milyonlarca kuşun itlaf edilmesine ve gıda fiyatlarının artmasına yol açan geçmiş krizlerin tekrarlanabileceği endişesini artırıyor.

Yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi (avian influenza) hem hükümetleri hem de kümes hayvancılığı sektörünü endişelendiriyor. Virüs, sürülerde büyük kayıplara yol açabiliyor, ticaret kısıtlamalarına neden olabiliyor ve hatta yeni bir pandemi riski taşıyor.

ALMANYA, FRANSA VE POLONYA'DA YÜKSEK RİSK

Hastalık, ağırlıklı olarak göçmen yabani kuşlar aracılığıyla yayılıyor. Fransa Hayvan Sağlığı İzleme Kurumu (ESA), ağustos ayından ekim ortasına kadar olan dönemde Polonya, İspanya ve Almanya başta olmak üzere 10 Avrupa Birliği ülkesinde ve Birleşik Krallık’ta toplam 56 salgın tespit edildiğini bildirdi. Polonya, AB’nin en büyük kümes hayvanı üreticisi konumunda.

Son on yılda ilk kez hastalık mevsimin bu kadar erken döneminde 10 ülkeye birden yayıldı. Ancak toplam salgın sayısı, 2022’deki rekor düzeydeki kuş gribi krizinden daha düşük seviyede. Geçen yıl aynı dönemde dokuz ülkede 31 salgın bildirilmişti.

“Avrupa’daki tüm bu vakalar, virüsün henüz ortadan kalkmadığını açıkça gösteriyor,” dedi Fransız kümes hayvanı üreticileri birliği ANVOL’un direktörü Yann Nedelec.

VİRÜS YAYILIRKEN KÜMES HAYVANLARINA KAPALI BARINMA EMRİ

ESA’nın son raporundan bu yana, Belçika ve Slovakya bu hafta mevsimin ilk kuş gribi vakalarını bildirdi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü’nün açıklamasına göre, Belçika bunun üzerine ülkedeki tüm kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması talimatını verdi.

Fransa’da da iki yeni salgın ortaya çıktı. Tarım Bakanlığı, İspanya ve Almanya’daki vaka artışlarını gerekçe göstererek tüm kümes hayvanlarının kapalı alanlarda tutulması emrini verdi. Geçen yıl bu önlem kasım ayında, ondan önceki yıl ise aralık ayında alınmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), insanlara bulaşma riskinin hâlen düşük olduğunu, vakaların çoğunun enfekte hayvanlarla yakın temas sonucu görüldüğünü belirtti. Ancak virüsün giderek daha fazla memelilere bulaşması nedeniyle yakından izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Fransa, çiftlik ördekleri için üçüncü yıllık kuş gribi aşı kampanyasını başlattı. Böylece ülke, bu uygulamayı ulusal ölçekte gerçekleştiren ilk büyük kümes hayvanı ihracatçısı oldu. Yetkililer, aşılama politikasının hastalığın yayılmasını önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Kuş gribi ABD ve Asya’da da etkili oldu. ABD’de 180 milyondan fazla kuş itlaf edildi; bu durum yumurta fiyatlarını etkiledi ve süt inekleri ile bazı insan vakalarına da yol açtı.

Dünyanın en büyük kümes hayvanı ihracatçısı olan Brezilya bir süre önce salgın yaşamış ancak şu anda kuş gribinden arınmış durumda. Japonya ise bu hafta mevsimin ilk vakasını bildirdi.