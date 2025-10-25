Emekli maaşını yükseltecek formül belli oldu! Yasa Meclis’te

Türkiye’de sosyal güvenlik sistemini etkileyecek yeni adımlar atılıyor. TBMM’ye sunulan yasa teklifiyle, çalışanların prime esas kazanç tavanı yükseltiliyor, borçlanma oranları artırılıyor ve asgari ücretteki artışın emekli maaşlarına doğrudan yansıması sağlanıyor.

Yeni düzenleme kapsamında, prime esas kazanç üst sınırı mevcutta asgari ücretin 7,5 katı düzeyindeyken 9 kata çıkarılacak. Böylece çalışanların ödediği prim miktarı artacak, ancak bu artış uzun vadede emekli aylıklarına doğrudan katkı sağlayacak.

İşte çalışanları etkileyecek 3 önemli değişiklik:

Prim üst sınırı artacak – Emekli maaşına doğrudan katkı sağlayacak.

Borçlanma oranı yüzde 32’den yüzde 45’e çıkacak – Daha yüksek prim ödenecek.

Asgari ücretteki artış, borçlanma tutarlarını yükseltecek.

BORÇLANMA TUTARINDA CİDDİ ARTIŞ OLACAK

Bu çerçevede, yıl bitmeden borçlanma veya ihya işlemi yapanlar daha düşük maliyetle ödeme yapabilecek. Ocak 2026’dan sonra devreye girecek oran değişikliğiyle birlikte borçlanma tutarlarında ciddi artışlar bekleniyor.

Yeni yasa teklifiyle doğum dışındaki hizmet borçlanmalarında oran yüzde 45’e yükseltiliyor. Şu anda 1 günlük borçlanma tutarı 277,39 TL, 1 aylık borçlanma 8.322 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni oranlarla birlikte bu rakamlar 1 Ocak 2026 itibarıyla sırasıyla 390,08 TL ve 11.702 TL’ye çıkacak.

18 aylık askerlik borçlanmasının maliyeti ise 149 bin 791 TL’den 210 bin 645 TL’ye yükselecek.

Sabah'ın haberine göre, asgari ücretin yıl sonunda yüzde 28,5 oranında artması durumunda, brüt asgari ücretin 33 bin 417 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Bu durumda 1 günlük borçlanma 501 TL, aylık borçlanma ise 15 bin TL’yi aşacak. Bu artış, hem oran değişikliği hem de asgari ücret zammının birleşmesiyle çifte etki sağlayacak.

DOĞUM BORÇLANMASI ETKİLENMEYECEK

Yeni düzenleme doğum borçlanmasını kapsamıyor. Bu uygulamada yüzde 32 oranı korunacak, ancak yeni asgari ücret nedeniyle tutarlar yine artacak. Örneğin, yüzde 28,5’lik artışla doğum borçlanması aylık 8.322 TL’den 10.693 TL’ye çıkacak.

İHYA İŞLEMLERİNDE ÇİFTE ARTIŞ

Dondurulmuş prim günlerini yeniden aktif hale getiren ihya işlemleri de yeni düzenlemeden etkilenecek. Şu anda 1 günlük ihya primi 299 TL, aylık 8.972 TL. Yeni dönemde oran yüzde 34,5’ten yüzde 45’e çıkacağı için bu rakamlar 11.702 TL’ye kadar yükselecek.

Asgari ücret artışıyla birlikte 1 Ocak sonrası 1 günlük ihya primi 501 TL, 1 aylık ihya 15 bin TL seviyesine ulaşacak.

YURT DIŞI BORÇLANMALARI

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının yaptığı borçlanmalarda oran yüzde 45 seviyesinde kalacak. Ancak yeni asgari ücret nedeniyle ödenecek tutarlar artacak.

Şu anda 1 aylık borçlanma için 11.702 TL ödeniyor. Asgari ücretteki yüzde 28,5’lik artışla birlikte bu tutar 15 bin TL’nin üzerine çıkacak. Bu nedenle, 2025 yılı bitmeden başvuru yapanlar yeni zamlı tutarlardan etkilenmeden ödeme yapabilecek.