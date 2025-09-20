Borçlular dikkat! İcra ve hacizde ezber bozan değişiklikler yürürlüğe giriyor

Milyonları ilgilendiren İcra ve İflas Kanunu'nun tamamlandığı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

Paketteki ayrıntılar da belli olmaya başladı. Tasarı, hem borçluyu hem de alacaklıyı koruyan birçok düzenleme içeriyor.

ASGARİ ÜCRET ESAS ALINACAK

NTV Haber'in haberine göre, düzenlemeyle birlikte hacizde borçlunun kazandığı ücrete göre kesinti olacak. Borçlunun kazancı hesaplanırken de asgari ücret baz alınacak. Mevcut düzenlemede maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor.

Yeni taslakta asgari ücret maaşına en fazla yüzde 10, asgari ücretin iki katıysa yüzde 20 maaş haczi uygulanabilecek.

HANGİ MALLAR HACİZ KAPSAMINA GİRECEK?

Düzenlemeyle birlikte haczedilebilecek mallar listesi de netleşti.

Taslakta özellikle konut hacizleri, kişisel eşyaların korunması gibi borçlu lehine düzenlemeler öne çıkıyor. Borçlunun temel yaşam standardının korunması amaçlanırken; kripto varlık ve menkul kıymetler haciz kapsamına giriyor.