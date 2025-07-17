Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Emekli maaşına haciz gelir mi?

Emekli maaşına haciz gelir mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Emekli maaşına haciz gelir mi?
Yargıtay, Emeklilik, Maaş, Haciz, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yargıtay emekli maaşlarının borç nedeniyle bloke edilip edilemeyeceğini kesinleştirdi. Bu karar bankalar, emekliler ve mahkemeler için bağlayıcı bir kurala dönüşürken konunun detayları ve emekli maaşına haciz gelir mi merak ediliyor.

Yargıtay’ın 21 Mart 2025’te aldığı ve 17 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, emekli maaşlarına bankalar tarafından tüketici kredisi borçları için bloke konulup konulamayacağına dair yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu. 

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ?

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 21 Mart 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı kararı, emekli maaşlarına tüketici kredisi borçları nedeniyle bankalar tarafından bloke konulabileceğini netleştirdi.

Bu şart emeklinin kredi sözleşmesinde açıkça “maaşımdan kesinti yapılabilir” şeklinde rıza vermiş olmasına bağlı.

Daha önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi, emekli maaşlarının nafaka ve SGK borçları dışında haczedilemeyeceğini belirtiyordu. Yargıtay’ın yeni kararı ile Anayasa’nın 48. maddesindeki “sözleşme hürriyeti” ilkesine dayanarak açık rızası varsa banka borç nedeniyle maaştan kesinti yapabilecek.

Emekli maaşına haciz gelir mi? - 1. Resim

EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?

 Yargıtay’ın 17 Temmuz 2025 tarihli içtihat birleştirme kararıyla, tüketici kredisi borçları için emeklinin rızası varsa maaşına haciz konulabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ailesine dönemedi… 2 çocuk babası Şener Düzcan’ın acı sonuTrump buna da el attı! Coca-Cola'da büyük değişiklik: En son 1980’lerde kullanmışlardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ehliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti - HaberlerEhliyet yenileme uzatıldı mı, son tarih ne zaman? 2025 ehliyet yenileme ücreti124.Dönem DHY kurası ne zaman? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takvimi yayımlandı! - Haberler124.Dönem DHY kurası ne zaman? Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kura takvimi yayımlandı!GDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerGDZ elektrik kesintisi 17-18-19 Temmuz: Ödemiş ve Akhisar'da elektrikler ne zaman gelecek?AJET yurt dışı bilet kampanyası! Hangi tarihlerde geçerli? - HaberlerAJET yurt dışı bilet kampanyası! Hangi tarihlerde geçerli?115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları bekleniyor - Haberler115. dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları bekleniyorAÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı! - HaberlerAÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Anadolu Üniversitesi takvimi yayınladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...