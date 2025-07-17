Emekli maaşına haciz gelir mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 12:15 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 12:15 - Güncelleme:

Yargıtay, Emeklilik, Maaş, Haciz, Haber

Yargıtay emekli maaşlarının borç nedeniyle bloke edilip edilemeyeceğini kesinleştirdi. Bu karar bankalar, emekliler ve mahkemeler için bağlayıcı bir kurala dönüşürken konunun detayları ve emekli maaşına haciz gelir mi merak ediliyor.

Yargıtay’ın 21 Mart 2025’te aldığı ve 17 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, emekli maaşlarına bankalar tarafından tüketici kredisi borçları için bloke konulup konulamayacağına dair yıllardır süren tartışmalara son noktayı koydu. EMEKLİ MAAŞINA HACİZ GELİR Mİ? Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 21 Mart 2025 tarihli ve 2025/1 sayılı kararı, emekli maaşlarına tüketici kredisi borçları nedeniyle bankalar tarafından bloke konulabileceğini netleştirdi. Bu şart emeklinin kredi sözleşmesinde açıkça “maaşımdan kesinti yapılabilir” şeklinde rıza vermiş olmasına bağlı. Daha önce 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93. maddesi, emekli maaşlarının nafaka ve SGK borçları dışında haczedilemeyeceğini belirtiyordu. Yargıtay’ın yeni kararı ile Anayasa’nın 48. maddesindeki “sözleşme hürriyeti” ilkesine dayanarak açık rızası varsa banka borç nedeniyle maaştan kesinti yapabilecek. EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULABİLİR Mİ? Yargıtay’ın 17 Temmuz 2025 tarihli içtihat birleştirme kararıyla, tüketici kredisi borçları için emeklinin rızası varsa maaşına haciz konulabilir. İlgili Haber Kabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? Gündem konuları merak ediliyor Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız artık güvende değil...Haciz yolu açıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan