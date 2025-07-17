Kabine Toplantısı bugün saat kaçta yapılacak? Gündem konuları merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 08:59 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 08:59 - Güncelleme:

Kabine Toplantısı, Ekonomi, Emekliler, Suriye, Haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı günü ve saati belli oldu. Son olarak 30 Haziran'da gerçekleşen toplantının ardından Kabine bugün yeniden toplanıyor. Kabine Toplantısı saat kaçta yapılacak ve gündem konuları için gözler Ankara'dan gelecek haberlere çevrildi.

Kabine Toplantısı bugün mü, saat kaçta yapılacak araştırılıyor. Kabine'nin gündeminde yer alan konular ise kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Gündem maddeleri arasında emekli maaş zammı sonrası yapılacak ek düzenlemeler, asgari ücret, yangınlar, İsrail'in Suriye'ye saldırması ve Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalar bekleniyor. KABİNE TOPLANTISI BUGÜN MÜ? Kabine Toplantısı bugün yani 17 Temmuz 2025 Perşembe günü gerçekleşecek. Öğleden sonra başlaması beklenen toplantının gündem maddeleri merak ediliyor. KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA? Suriye'de yaşanan son gelişmelerinde ele alınmasının beklendiği Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başlaması bekleniyor. KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİNDE NELER VAR? Temmuz ayında emeklilere yüzde 16,67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maşı 14 bin 469 liradan, 16 bin 881 liraya yükseldi. Kabine toplantısında emekli maaş zammına yapılacak ek düzenlemeler, asgari ücrete yönelik adımlar merak ediliyor. Terörsüz Türkiye sürecine dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor. Son dönemde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili gelişmelerin de üzerinde durulacağı düşünülüyor. Son olarak Suriye'de yaşanan gelişmeler, İsrail'in saldırıları ve iç ve duş politikada yaşanan gelişmeler ve alınacak kararlar Kabine'nin gündeminde olacağı tahmin ediliyor. İlgili Haber Gözler Beştepe'de! Kabine bugün toplanıyor

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan