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Gözler Beştepe'de! Kabine bugün toplanıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gözler Beştepe&#039;de! Kabine bugün toplanıyor
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de yapılacak. Toplantının ana gündem maddesi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak.

Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe’de toplanacak.

Toplantının ana gündemi "Terörsüz Türkiye" süreci olacak. TBMM çatısı altında kurulacak komisyon ve sahadaki son durum da masaya yatırılacak. 

SURİYE'DEKİ SON DURUM DA ELE ALINACAK

Kabine toplantısında Suriye'de yaşanan son gelişmelerin de ele alınması bekleniyor. Dürzi gruplar arasındaki çatışmalar, İsrail’in Suriye’yi bombalaması ve SDG süreci başlıklar arasında bulunuyor.

ORMAN YANGINLARI

Ülkenin birçok bölgesinde arka arkaya yaşanan orman yangınlarının da toplantıda ele alınması bekleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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