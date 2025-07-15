Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ile mücadelede net mesaj! "Ruhunu 1 dolara satan alçaklar mutlaka bedel ödeyecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu 1 dolara satan alçaklar bunun bedelini mutlaka ödeyecekler." ifadelerini kullandı. FETÖ ile mücadele konusunda da net mesaj veren Erdoğan, "Bu hain örgütü ülkemiz için tehdit unsuru olmaktan çıkartacağız, bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'ndaki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında konuştu.

Sözlerine, "Aziz milletim, şehitlerimizin değerli yakınları, kahraman gazilerimiz, kıymetli emniyet mensuplarımız, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başlayan Erdoğan, "Sizlerin şahsında aziz milletimizin her bir ferdine buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, hain kalkışmanın 9. yıl dönümünde sizlerle bir aradayız." dedi.

"ONLAR TÜRKİYE'NİN AKINCI BEYLERİYDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 51 vatan evladının, her biri bu ülkeye, bu bayrağa sevdalı 51 kardeşimizin şehit edildiği Özel Harekat Daire Başkanlığımızdayız. FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi bu noktaya F-16 uçaklarıyla iki ayrı saldırı düzenlediler. İlk saldırıda Havacılık Daire Başkanlığımızda görevli 7 kardeşimiz, ikinci saldırıda ise Özel Harekat Daire Başkanlığımızda vazifeli 44 kardeşimiz burada şehit düştü. Çoğu hayatının baharında, gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen bu kardeşlerimiz hem şahsiyetleri hem de kabiliyetleriyle temayüz eden vatan müdafileriydi. Hepsi ay yıldızlı al bayrağımıza, bu memleketin her bir karışına aşkla bağlı, vatan ve millet sevdalılarıydı. Şehit edilen her bir polisimiz vakar, merhamet ve cesaret abidesiydi. Onlar Türkiye'nin akıncı beyleriydi. Selam olsun bu milletin akıncı beylerine. Can feda olsun kahraman polisin özel harekat erlerine." şeklinde konuştu.

"Kahraman şehitlerimizin kabirleri pürnur olsun." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Rabbim onları Peygamber Efendimize inşallah komşu eylesin. Malumunuz şehit, şahit olan, hazır bulunan demektir. Evet onlar şu anda bizleri görüyor, bizleri duyuyor. Rabbimizin lütuf ve keremine de inşallah mazhar oluyorlar. Peygamberlikten sonraki en yüce makamda, gönül huzuruyla oturuyorlar. Cenab-ı Mevla bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin. Rabbim sizlerin de ayağınıza taş değdirmesin. Sizleri daima muzaffer ve muvaffak eylesin diyorum."

"1000 YILLIK TARİHİMİZİN EN AĞIR İHANETLERİNDEN BİRİNE UĞRADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "15 Temmuz 2016’da bu topraklardaki 1000 yıllık tarihimizde en ağır ihanetlerinden birine uğradık. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz, Genelkurmay Başkanlığımız, Ankara Emniyetimiz, TRT ve Türksat’ın yanı sıra Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Başkanlığımız da saldırıya maruz kaldı. 21. asrın Haşhaşileri olan FETÖ’cü alçaklar, ülkemize, milli iradeye ve geleceğimize yönelik büyük bir pusu kurdu. Demokrasimizi hedef alan FETÖ’cü hain sürüsünün o geceki saldırılarında tam 253 vatandaşımız şehitlik mertebesine ulaştı." dedi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bıyıkları daha yeni terleyen delikanlılardan Nene Hatun misali namlulara meydan okuyan hanım kardeşlerimize, bir yıllık hasadını feda etmekten çekinmeyen çiftçilerimizden, 'Gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek öne atılan akademisyenlerimize kadar nice kardeşimizi, dostumuzu, yakın mesai arkadaşımızı o gece şehit verdik. 2740 vatandaşımız ise yaralandı ve gazilikle müşerref oldu. Yurdu yaşatmak için can veren ama canından aziz bildiği vatanını işgalcilere teslim etmeyen kahramanların haklarını asla ödeyemeyiz."

"ŞEHİTLERİMİZ DAİMA HAYIRLA YAD EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın o gece burada al kanıyla toprağı sulayan şehit polislerimizden biri de Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit evladımızdı. Cennet… Adı Cennet, inşallah cennetlik. Komiserimizin aklında, yüreğinde, duasında hep şehadet vardı. Akademideki eğitiminin sonlarına doğru Özel Harekât’a niçin geçmek istediğini anne ve babasına telefonda şu sözlerle ifade etmişti: 'Babacığım, benim şehit olmamı istemiyor musun? Anneciğim, bizler şehit olacağız, sizler evlerinizde rahat edeceksiniz.' Evet, şehit Cennet Yiğit, hepimizin yüreğine dokunan işte bu sözleri söylemişti. Şehadet arzusunu dillendiren Özel Harekât Dairemizin bir diğer şehidi ise Emniyet Müdürü Önder Güzel'di. Merhum şehidimiz, darbe girişiminden bir gün önce yaptığı bir konuşmada yol arkadaşlarına, 'Özel Harekâtı bırakmayın. Ölüm Allah'ın emridir.' diyordu." dedi.

"FETÖ'CÜ ALÇAKLAR NE YAPARLARSA YAPSINLAR, SONSUZA KADAR LANETLE, NEFRETLE HATIRLANACAKLAR"

Özel Harekât Daire Başkanlığı'nda görevli şehit Akif Altay ile ilgili bir anekdotu paylaşan Erdoğan, "Altay, eşine, 'Rabb'im seni çocuklarım için, beni de vatan için yaratmış.' diyen bir memleket aşığıydı. Şüphesiz, buradaki her şehidimizin ayrı bir hikayesi var. Kendilerini vatan uğruna, istiklal ve istikbalimiz uğruna feda eden her kardeşimin bambaşka hayalleri, bambaşka umutları var. Şunu herkesin, özellikle de şehit yakınlarımızın bilmesini isterim. Milletin kendilerine emanet ettiği silahlarla bu kardeşlerimizi ailelerinden ve bizden koparan FETÖ’cü alçaklar ne yaparlarsa yapsınlar, sonsuza kadar lanetle, nefretle hatırlanacaklar. Şehitlerimiz ise daima hayırla yad edilecek. Bu milletin gönlünde ayrı bir yer tutacak. Dua ile, minnet ile, rahmet ile anılacaklar. Şehit ve gazilerimize olan vefa borcumuzu hiçbir zaman unutmayacak, genç nesillerin de daima hatırlamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"FETÖ İLE MÜCADELEMİZ HIZ KESMEDEN AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Örgütten gelen en büyük tehditleri, en büyük taarruzları başarıyla atlattıklarını belirten Erdoğan, "Önce 17-25 Aralık'ta, ardından 15 Temmuz'da hainleri bozguna uğrattık. Ancak halen FETÖ virüsünü bünyeden tamamen söküp atamadık. FETÖ ile mücadelemiz hız kesmeden aynı kararlılıkla devam edecek. Burada toprağa düşen kahramanların kanını asla yerde bırakmayacağız. Devletine ihanet edenler, milletine kurşun sıkanlar, ruhunu bir dolara satan alçaklar, bunun bedelini mutlaka ödeyecekler. Gevşemeden, rehavete kapılmadan, hata yapmadan, sulandırmadan, masumla mücrimin tefrikini çok iyi yaparak bu hain örgütü ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan inşallah çıkartacağız. Bunun için tedbiri ve teyakkuzu asla elden bırakmamamız gerektiğini altını tekrar çiziyor, Rabb’im hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: