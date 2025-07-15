Boğaz'da 15 Temmuz korteji! 253 şehit anısına, 253 tekne ile boğazı selamladılar

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin 9. yıl dönümünde 253 şehit adına 253 tekne ve bot İstanbul Boğazı'nda kortej düzenledi. Türk bayraklarıyla boğazı selamlayan 253 tekne ve bot, havadan görüntülendi.

15 Temmuz Demokrasi Destanı'nın üzerinden tamı tamına 9 yıl geçti. Türk milletinin 21. asırdaki egemenlik mücadelesi olarak kayıtlara geçen 15 Temmuz gecesinde FETÖ'cü teröristler, Mehmetçiğin üniforma ve silahlarını gasp ederek halkın üzerinde kullandı.

Türk milletinin tek vücut halinde başlattığı şanlı direnişte 253 vatandaşımız şehit oldu, 2 bin 700'ü aşkın vatan evladı da gazilik mertebesiyle şereflendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan tekne korteji yapıldı. Hain darbe girişiminde şehit olan 253 vatandaşın anısına 253 tekne de kortejde yer aldı.

253 TEKNE BOĞAZ'I SELAMLADI

Kortejde Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı gemilerinin yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Nene Hatun Acil Müdahale Gemisi, 2 römorkör, 3 hızlı can kurtarma botu ve 2 de bot da eşlik etti. Türk bayraklarıyla donatılan ve boğaza adeta çıkarma yapan 253 tekne ve bot dronla havadan görüntülendi.

" O GECE SOKAKLARDA MİLLETİMİZİN DİRENİŞİNE HEP BİRLİKTE İŞTİRAK ETTİK"

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 253 tekne ve botun İstanbul Boğazı'nı selamladığı anlarda 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Kaan Şahin, günün anlam önemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şahin, "Hain FETÖ darbe girişiminin üzerinden tam 9 yıl geçti. O gece sokaklarda milletimizin direnişine hep birlikte iştirak ettik. Bana ne gazilik ne şehitlik nasip oldu. Ancak bu aziz milletin cesaretini hep birlikte gözlerimizle şahit olduk. Bugün aziz şehitlerimizin ruhu için 253 şehidimizin ruhu için İstanbul Valiliğimiz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'mız ile koordine ettiğimiz 15 Temmuz Derneğimizin şehit ailelerimizle ve gazilerimizle birlikte iştirak ettiğimiz İstanbul Boğazı'nda bayrak kortejine sizlerin de katılımı bizi onurlandırmıştır" diye konuştu.