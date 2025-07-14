15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2025? Otobüsler, metrolar, marmaray, izban, başkentray, vapurların ücret durumu araştırılıyor

15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2025? sorusu merak ediliyor. 15 Temmuz Salı günü, Resmi tatildir. Demokrasi ve Milli Birli Günü'nde yurt genelinde toplu taşıma ücretlerine uygulanacak ücret düzenlemeleri merak konusu oldu. İstanbul'da otobüsler başta olmak üzere metro, Marmaray ve vapurların ücret durumu belli oldu. İzmir ve Ankara'daki ulaşımın ücretsiz olacağı duyuruldu.

15 Temmuz, Türkiye'de her sene Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak anılmaktadır. Bu kapsamda resmi tatil olarak kutlanmaktadır.

Ülke genelinde 15 Temmuz'da törenler ve etkinlikler düzenlenmektedir. Kamu kurum ve kuruluşları kapalıdır, Peki, 15 Temmuz otobüsler ücretsiz mi 2025? İşte, toplu taşıma araçları hakkında alınan kararlar..

15 TEMMUZ OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ 2025?

15 Temmuz'da otobüsler ücretsizdir. Böylelikle bugün otobüslerle ücretsiz bir şekilde seyahat etme imkanı olacak.

Konuya ilişkin "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde tüm gün boyunca, kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ınız ile entegrasyona dâhil tüm toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

15 TEMMUZ'DA METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz'da metro ve metrobüs ücretsizdir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’nda, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy metro hattı gibi kent içi raylı sistemlerin 15 Temmuz’da ücretsiz çalışacağı açıklandı.

15 TEMMUZ'DA MARMARAY ÜCRETİSİZ Mİ, BEDAVA MI?

15 Temmuz 2025 tarihinde Marmaray, gün boyu ücretsiz hizmet verecektir. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Marmaray'ın bugün bedava olmasına karar verildi.

15 TEMMUZ'DA VAPURLAR ÜCRETSİZ Mİ?

15 Temmuz 2025 Salı günü, Resmi tatil olduğu için İstanbul'daki şehir hatları vapurları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine gün boyu ücretsiz olacaktır. Yani bugün vapurlar ücretsizdir.

Bu uygulama Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamaları üzerinde geçerlidir. Ücretsiz ulaşım, ilk seferden son sefere kadar tüm vapur hatlarını kapsamaktadır.

15 TEMMUZ'DA İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İzmir'de toplu taşıma ücretsizdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ESHOT, İZULAŞ, İZTAŞIT, İZDENİZ, İzmir Metro ve Tramvay %50 indirimli, İzban'ın ücretsiz olacağını duyurdu.

ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 15 Temmuz'da Başkentray ücretsiz olacaktır. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ise kent içi toplu taşıma araçlarına dair henüz bir açıklama yapmadı.