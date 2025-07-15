Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Çukura atılan vatansız FETÖ'nün tuzağını milletimiz bozdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı'nda konuştu. Şehitlerimizi anan Erdoğan, "Son nefesini 60 bin km ötede vatansız ölen, tam da cibilliyetine uygun şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının tuzağı milletimizin cesur duruşu ile darmadağın olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katıldı.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Aziz milletim, TBMM Başkanı, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, değerli vekiller sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 15 Temmuz destanının 9. yıl dönümünde gazi Meclis'imizde sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Ateşten gömlek giydiğimiz o imtihan gecesinde olduğu gibi bugün de omuz omuza veriş, birbirimize kenetlenmiş durumdayız.

Acıyla, öfkeyle birlikte cesareti, direnişi tekrar gözlerimizin önünden geçirdik. İstiklal uğruna canını vermiş şehitlerimiz için dualarımızı okudu...

"İSTANBUL'DA OKUNAN EZANLAR BİRÇOK ÜLKEDE YANKILANDI..."

Darbe girişiminin ilk anlarından itibaren sokağa akın eden, geleceğine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma da aynı şekilde şükran duygularımı ifade diyorum. O gece eli yüreğinde bizler için dua eden yurt dışındaki 7 milyon vatandaşımıza, gönül coğrafyamızın dört bir tarafında bize destek olan, Türkiye için kaygılanan dostlarımıza da minnettarlığımı iletiyorum.

İstanbul'da okunan ezanlar, Üsküp'te, Bakü'de, Kahire'de yankılandı... Binlerce kilometre ötede eller semaya Türkiye için kalktı.

O gece millet, ümmet olmanın ne manaya geldiğini bir kez daha gördük. Türkiye'nin Türkiye'den daha büyük olduğu hakikati o gece bir kez daha anlaşılmıştır.

"VATANINI SATAN MANKURTLARA KARŞI GALİP GELDİK"

Asırlardır şehit kanıyla ıslanan bu topraklar, tarihe yön verilen topraklardır... O gece bir destan yazılmıştır. Bu destan kökü bu topraklarda olan cesur insanların ruhuyla birlikte vatanını satan mankurtlara karşı galip gelişidir. Bu destan bir olduğumuzda ne denli güçlü ve yenilmez olduğumuzun son örneğidir.

Son nefesini 60 bin kilometre ötede, vatansız olarak verdikten sonra, tam da cibiliyetine yakışır şekilde bir çukura atılan FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.

"O GECE AKI DA KARAYI DA GÖRDÜK"

Milletimiz göğsünü kurşunlara siper ederek sadece hain darbeyi boşa çıkartmakla kalmadı, işgal girişimini de püskürttü. O gece hem devlet hem de millet olarak verdiğimiz sınav, tarihimizin en kritik dönemeçlerinden biri oldu. O gece uğradığımız ihanetin tarihimizde bir benzeri yoktur. O gece akı da karası da geçitte belli olmuştur.

"KİMİLERİ O GECE KEYİF KAHVESİNİ İÇTİ"

Bir yanda millet kahramanca direnirken diğer yanda birileri 'Geç bile kalınmıştır' diyordu... Kimileri bu kutlu direniş 'tiyatro' diyor, ahlaksızca 'kontrollü darbe' iftirası atıyor. Kimileri de güvenli evlerde keyif kahvesi içiyordu.

Meydanlara koşanlar ile bankamatiklere koşanları, darbecilere direnenlerle onları alkışlayanları, pusuya yatıp kimin kazanacağını izleyenleri gördük. Tüm bunlar milletimizin hafızasında silinmemek üzere yerlerini almıştır. Darbeye alkış tutanlar 15 Temmuz destanına çamur atanlar, gidişata göre pozisyon alanlar utançla anılacaktır. O gece burada, bu yüce çatı altında milli iradeye sahip çıkanlar da milletin kalbine altın harflerle nakşedilmiştir. Türk milleti sokakta kahramanca istiklalini savunurken sizler de demokrasiye, milletin iradesine canınız pahasına sahip çıktınız.

Milli mücadele günlerindeki gibi milletin emanetine gölge düşürmediniz. Siyasi parti ayırmaksızın tüm vekillerimize milletim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Şehitlerimizin fedakarlıkları boşa gitmedi, gazilerimizin boşa gitmedi. Adım adım inşa ettiğimiz Terörsüz Türkiye inşallah onların eseri olacaktır. Ülkemiz her alanda şaha geçecek ve her alanda yepyeni bir dönem başlayacaktır. Terörsüz Türkiye, terörsüz bölgeye giden günlerin kilidini açacak.

Ezeli ve ebedi kardeşliğimize güveniyoruz. Demokrasimizin sorun çözme kapasitesine güveniyoruz. 15 Temmuz'daki gibi milletimizin tüm farklılıkları bir yana bırakıp ülkemizin terörden kurtulma mücadelesine destek vereceğine yürekten inanıyorum."