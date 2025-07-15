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Ünlü oyuncu Zafer Algöz 15 Temmuz'u anlattı: Birdenbire silah sesleri duymaya başladık

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

15 Temmuz gecesinin sessiz kahramanlarını anlatan ve bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek "Son Sefer" filminde oynayan Zafer Algöz o gece yaşadıklarını anlattı. "Tam köprünün altından geçtiğimizde birdenbire silah sesleri duymaya başladık" diyen oyuncu, Zeynep Eronat'la birlikte şahit oldukları gece hakkında dikkat çeken tespitlerde bulundu.

Ünlü tiyatro sanatçısı ve oyuncu Zafer Algöz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği darbe girişiminin 9. yılında 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

TRT'de yayınlanan açıklamasında, darbe girişiminin olduğu akşam oyuncu Zeynep Eronat ile Caddebostan'da çekimden döndüklerini söyledi.

İş bittikten sonra prodüksiyonun ayarladığı araçla Caddebostan'dan evlerine gitmek için hareket ettiklerini anlatan Algöz, şunları kaydetti:

"Yolda giderken Zeynep Eronat dedi ki 'Zafercim sosyal medyada enteresan şeyler oluyor. Hiç fark ettin mi, gördün mü neler oluyor?' Bir baktım Ankara'da, İstanbul'da darbe söylentileri...

Tam bunlar ayyuka çıktığı anda biz Boğaziçi Köprüsü yoluna girdik. Fenerbahçe'den çıktık, Altunizade kavşağının orada birdenbire trafiğin kilitlendiğini gördük. 'Altunizade'nin altından Çengelköy tarafından gidelim.' dedim.

Aracı Çengelköy tarafına indirdiğimde trafik tamamen kilitlenmişti. O anda Türkiye'de bir darbe girişimi olduğu konuşulmaya başlandı."

Ünlü oyuncu Zafer Algöz 15 Temmuz'u anlattı: Birdenbire silah sesleri duymaya başladık - 1. Resim

"SAVAŞ UÇAKLARININ ÜSTÜMÜZDEN GEÇTİĞİNİ GÖRDÜK"

Bütün yollar kapandığı için deniz taksiciliği yapan bir kişiyle irtibata geçerek karşıya geçtiklerini dile getiren sanatçı, şöyle devam etti:

"Deniz taksi geldi. Biz Zeynep'le beraber Beşiktaş'a doğru giderken, tam köprünün altından geçtiğimizde birdenbire silah sesleri duymaya başladık. O zaman anladık ki bu iş gerçekten çok ciddi ve hafife alınmayacak bir operasyon yapılıyor Türkiye üzerinde. Beşiktaş İskelesi'ne ayak bastığımızda bu sefer savaş uçaklarının üstümüzden geçtiğini gördük. Hava iyice karardı insanlarda müthiş bir panik, koşturma, kaos. Barbaros yokuşu inişte ve çıkışta tamamen kilitlenmiş durumda. Sokaklarda bir koşturma... Eve gelip televizyona baktığımızda, neler yaşadığımızı artık televizyondan görmeye başladık. Neticede hiçbir ülkede ihtilalin o ülkeye sağlık, mutluluk ve refah getirdiği görülmemiş. O anlamda çok yazık oldu gerçekten. Hem Silahlı Kuvvetlerden hem sivil halktan ölenler, yaralananlar, sakat kalanlar oldu. Ülkemiz için çok kara bir gündü gerçekten. Bundan sonraki dönemde demokrasinin dışına çıkacak herhangi bir davranış içinde bulunmadan ülkemiz yüzde 65'i genç olan nüfusla çok daha ileri doğru gitsin ve geçmişin sıkıntıları geride kalsın isterim."

"HİKAYESİNİ ÇOK SEVDİM"

Zafer Algöz, bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek "Son Sefer" filminde bir otobüs şoförünü canlandırdığını belirterek, "Bu filmde beni en çok etkileyen unsurlardan biri de bir otobüs şoförünü oynamam oldu. Hem hikayesini çok sevdim hem de aynı zamanda yönetmenimiz Berat Özdoğan'la daha önce de iki projede çalışmıştım. Son derece uyumlu, ne istediğini bilen bir yönetmen. Bana böyle bir teklifte bulununca seve seve kabul ettim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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