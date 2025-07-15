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FETÖ'cü iş adamını skandal sözleri yakalatmış: "Servetim Gülen'e feda olsun"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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FETÖ&#039;cü iş adamını skandal sözleri yakalatmış: &quot;Servetim Gülen&#039;e feda olsun&quot;
FETÖ, HAKMAR, Darbe, Gözaltı, Suç, Finansman, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda yüzlerce kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ünlü market zinciri HAKMAR ve tatlı zinciri TATBAK'a kayyım atanırken sahipleri de gözaltına alındı. Zincir marketlerin sahibi Z.D'nin Fetullah Gülen'e bağlılık sözleri dikkat çekti. "Sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun"

Milli İstihbarat Teşkilatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına ilişkin İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı ortak operasyon düzenledi. 26 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'cü iş adamını skandal sözleri yakalatmış:

Örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Z.D. ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren ve polis memurluğundan ihraç edilen C.G. de gözaltına alınan isimler arasındaydı.

FETÖ'cü iş adamını skandal sözleri yakalatmış:

"SERVETİM DE GİTSE FEDA OLSUN"

Gözaltına alınan FETÖ'cülerin teknik takip sırasında örgüte yönelik bağlılık sözleri de kayıtlara geçti. Bu kapsamda Z.D.'nin "Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun" sözleri takibe takıldı.

FETÖ'cü iş adamını skandal sözleri yakalatmış:

ÖRGÜT MENSUPLARINA PARA TRANSFERİ 

Zincir marketlerin sahibi Z.D'nin evinde yapılan aramada örgütle bağlantılı materyaller bulundu.  Z.D'nin, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği, kaynak olarak da HAKMAR Şirketler Grubunun kullanıldığı belirlendi. İki şirkete de kayyum atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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