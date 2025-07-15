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15 Temmuz'da FETÖ temizliği! Polis Akademisi Sınavı usulsüzlüğüne yönelik 7 ilde operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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FETÖ, Polis Akademisi, Gözaltı, Operasyon, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından FETÖ’ye yönelik operasyonlar sürerken, 2010-2011 yıllarındaki Polis Akademisi sınavlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen 14 şüpheli hakkında 7 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin sınav sorularına önceden eriştiği bilirkişi raporları ve tanık beyanlarıyla belirlendi.

Türkiye, 15 Temmuz 2016'da, milletinin çıplak elleri ve azmiyle FETÖ'nün hain darbe girişimini püskürtmeyi başardı. O günden bugüne, örgüte yönelik birçok operasyon gerçekleştirildi. 

Çeşitli gerekçelerle gerçekleştirilen bu operasyonlar, terör örgütüne yönelik elde edilen destansı zaferin yıldönümünde de sürüyor.

15 Temmuz'da FETÖ temizliği! Polis Akademisi Sınavı usulsüzlüğüne yönelik 7 ilde operasyon - 1. Resim

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, 2010 ve 2011 yıllarında yapılan (kapatılan) Güvenlik Bilimleri Fakültesi (Polis Akademisi) Giriş Sınavları'ndaki usulsüzlüklerin (kopya çekilmesi iddialarının) tespitine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, söz konusu sınavlarda önceden soruları alarak sınavı kazandığı bilirkişi raporu ve tanık beyanlarıyla belirlenen toplam 14 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 15 Haziran 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

SINAV USULSÜZLÜĞÜ İLK DEĞİL

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) irtibatı nedeniyle hakkında dava açılan eski Albay Cengiz C, 1985'te yapılan askeri lisesi sınav sorularını, "örgüt abisi" aracılığıyla önceden aldığını itiraf etti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığınca (KKK) FETÖ irtibatı şüphesi üzerine Cengiz C. hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Araştırma sonucundan şüphelinin Kuleli Askeri Lise öğrencisi olduğu yıllarda "cemaat bağlantısı" nedeniyle soruşturma geçirdiği belirlendi.

Bunun üzerine 27 Mart 2017'de beyanına başvurulan Cengiz C. örgüt evinde askeri lise sınavına hazırlandığını ve soruların bir kısmının önceden kendisine verildiğini söyledi.

Bu itiraflardan sonra hareket geçen KKK Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Cengiz C'nin durumunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirdi.

Terör Suçları Soruşturma Bürosunca şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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