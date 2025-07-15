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Darbeyi kahve içerek izlemişti! 15 Temmuz'a 'kurgu' diyen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Darbeyi kahve içerek izlemişti! 15 Temmuz&#039;a &#039;kurgu&#039; diyen Kılıçdaroğlu&#039;ndan yeni açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu, Darbe Girişim, Kontrollü Darbe, Recep Tayyip Erdoğan, CHP, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde kahvesini yudumlamış ve sonrasında yaşananları "kurgu" olarak nitelendirmişti. Skandal sözleri gündemde kalmaya devam eden Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu paylaşımında "15 Temmuz kanlı darbe girişimine, canlarını siper eden 251 kahraman şehidimizi saygıyla anıyor, gazilerimize minnetlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz gecesinde Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini içtiği görüntüler tepki çekmiş, sonrasında skandal bir açıklama yaparak yaşananları "kontrollü darbe girişimi" olarak nitelendirdiklerini söylemişti. Kılıçdaroğlu söylediği skandal sözlerin "darbeden önce, darbeden haberdar olmak" anlamına geldiğini belirterek hükümete atfen "Darbeden önceden bilgileri var" demişti.

Öte yandan bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programında Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken açıklamalarına atıfta bulunarak "Kimileri bu kutlu direnişe 'tiyatro' diyor, ahlaksızca 'kontrollü darbe' iftirası atıyor. Kimileri de güvenli evlerde keyif kahvesi içiyordu." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz gecesi kahvesini içmiş ve skandal ifadeler kullanmıştı! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım - 1. Resim

KILIÇDAROĞLU'NDAN 15 TEMMUZ PAYLAŞIMI

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde yaptıkları ve sonrasındaki skandal sözleri hafızalarda tazeliğini koruyan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Devletin içine, hem küresel düşmanlarımız hem de yerli işbirlikçileri yardımıyla yerleşmiş ihanet şebekesinin, halk iradesine, devlet yapılanmasına ve Türkiye demokrasisine göz diktiği 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, canlarını siper eden 251 kahraman şehidimizi saygıyla anıyor, gazilerimize minnetlerimi iletiyorum.

Bu ihanet yapılanmasının devlet içerisindeki uzantılarının hala var olduğu ve gölgelerinin siyaset kurumuna tesir ettiği dönem henüz son bulmamıştır. Bu yapının siyasi uzantılarının deşifre edilerek cezalandırılması, sapla samanın birbirinden ayrılması, önümüzdeki süreçte devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından önemlidir."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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