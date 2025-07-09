Kılıçdaroğlu ve Özel cenazede buluştu! Gerginlik dikkatlerden kaçmadı

Şaibeli kurultay davasından çıkacak karara göre CHP'nin başına geçebileceğini söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'le cenazede bir araya geldi. İkili arasındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın annesi Günsel Tan'ın cenaze törenine katıldı.

CENAZEYE GİTTİLER

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Günsel Tan için Ankara Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Tan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özel de katıldı.

GERGİNLİK DİKKAT ÇEKTİ

Bir süredir şaibeli kurultay üzerinden Özel'le polemik yaşan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da cenazeye geldi. İkili arasındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı.

ŞAİBELİ KURULTAY DAVASI SÜRÜYOR

Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu, kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde partinin başına geçebileceğini açıklamıştı. Özel ise partiyi ne butlana ne da kayyıma bırakmayacağını söylemişti.