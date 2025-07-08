Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası TBMM'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında yeni bir fezleke daha hazırlandı. Dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak "Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. O gün sen ne hale düşeceğini kendin düşün ama bana bu milleti sokağa davet ettirme" sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Başsavcılıkça, Özgür Özel hakkında, "cumhurbaşkanına hakaret", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. Özel hakkında yeni bir fezleke hazırlandı. Dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.

ÇÖMEZ VE ÖZER'İN DOSYALARI DA MECLİS'TE

Öte yandan; İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'e ait dokunulmaz dosyaları da TBMM Başkanlığına sunuldu.