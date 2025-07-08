Özgür Özel’in Manavgat korkusu! CHP'li belediye başkanlarına Ankara talimatı

Peş peşe patlayan yolsuzluklar CHP’yi sarstı. Özgür Özel, belediye başkanlarını perşembe günü genel merkeze çağırdı. Manavgat Belediye Başkan yardımcısının suçüstü rüşvet alırken görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından morali bozulan CHP lideri başkanlarla durum değerlendirmesi yapacak.

Haber Merkezi ANKARA - Partisine yönelik yolsuzluk operasyonları sonrası kullandığı dili iyice sertleştiren ve hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “suç işlemeye alenen tahrik”, “kamu görevlilerine görevleri nedeniyle hakaret ve tehdit” gerekçeleriyle resen soruşturma başlatılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den yeni hamle geldi.

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CHP'Lİ BAŞKANLARA ANKARA TALİMATI

Kulislerde CHP’nin operasyonlara karşı daha sert tavır alacağı konuşulurken, Özel’in CHP’li bütün belediye başkanlarını, perşembe günü Ankara’ya çağırdığı öğrenildi. Özel’in belediye başkanları ile yeni yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor. CHP’li Manavgat Belediyesi’ndeki rüşvet görüntülerinin parti içinde büyük paniğe neden olduğu, benzer durumların medyada yer almaması için Özel’in başkanları uyaracağı da belirtiliyor.

Öte yandan Irak’ın kuzeyinde metan gazı zehirlenmesi sonucu 12 askerin şehit olduğu facia için Özgür Özel “Cenazeler kalktıktan sonra arkadaşlarımız konuyu Meclis zemininde araştırılması için çaba içine girecekler” dedi.

