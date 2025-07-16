Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hangi konuları görüştü? Paşinyan tek tek açıkladı

Haziran ayında Türkiye'ye gelen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan ile yaptığı görüşmede hangi konuların ele alındığını tek tek belirten Paşinyan, "Genel izlenimlerim olumluydu, bu görüşmeyle ilgili olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Güney Kafkasya'da ulaşım hatlarının açılması konusuna değinen Paşinyan, Ermenistan'dan Ermenistan'a Azerbaycan toprakları üzerinden, Azerbaycan'dan Azerbaycan'a ise Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım hatlarının açılmasına, karşılıklı ticaretin ve üçüncü ülkelere çıkışların sağlanmasına ilgi duyduklarını söyledi.

Paşinyan, ulaşım hatları hususundaki tüm müzakerelerin Ermenistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi temelinde yürütüldüğünü belirterek, hiçbir görüşmenin bu ilkelerden kopuk yürütülmediğini ve yürütülmeyeceğini söyledi.

ABD'nin "Sünik yolunun (Zengezur Koridoru) ABD'nin denetimine verilmesi" önerisini de değerlendiren Paşinyan şunları söyledi:

"Tüm teklifler, Ermenistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi çerçevesinde değerlendiriliyor. Hangi terim kullanılırsa kullanılsın, ister dış kaynak kullanımı ister kiralama ya da yatırım olsun tüm süreçler bu temel ilkeler doğrultusunda şekillenir. Zvartnots Havalimanı ve demir yolu gibi alanlarda da dış kaynak kullanımı mevcut. Fakat bu model, egemenliğe zarar vermiyor ve söz konusu mülkiyet devlete ait olmaya devam ediyor."

Paşinyan, bölgesel ulaşımın açılması bağlamında yatırım çekmek üzere yeni şirketin kurulmasının da gündeme geldiğini belirterek, bu çerçevede sadece kara ve demiryolları değil, boru hatları, enerji nakil hatları ve iletişim kablolarının da planlandığını ifade etti. Bir zamanlar Karabağ'da varlık gösteren sözde Ermeni rejiminin Erivan'daki ofisine de değinen Paşinyan, "Ermenistan içinde ikinci bir devlet yapısının oluşmasına izin veremem. Devlet bu konuda gerekli adımları atacaktır." dedi.

"BAZI RUS TELEVİZYON KANALLARI SINIRI AŞIYOR"

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile açık ve şeffaf ilişkileri olduğunu ifade ederek, "Fakat bazı Rus televizyon kanalları sınırı aşıyor. Yayınların durdurulması yönünde karar almak istemem ama bazı güçler bizi bu yönde adım atmaya zorluyor." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNİ İSTİYORUZ"

Brüksel ziyareti sırasında kendisine Avrupa Birliği'ne (AB) katılma isteklerinin sorulduğunu da ifade eden Paşinyan, "Evet, AB üyeliğini istiyoruz" dedi.

"AZERBAYCAN'LA BARIŞ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Paşinyan, konuşmasında Azerbaycan ile kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, "Savaş değil, barış olacak. Ermeni halkının da bu sürece destek vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Barış müzakerelerinde de değinen Paşinyan, "Anlaşma imzalanmadan önce paraflanabilir. Masada böyle seçenek de var." dedi.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine değinen ve bazı vatandaşlarının ilişkilerin normalleşmesine tepki gösterdiğini söyleyen Paşinyan, "Eğer Ermenistan, Türkiye ile uzlaşmazsa, başka hangi alternatifler var? Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmemizi söylüyorlar. Gerçekten ne hakkında konuştuklarının farkındalar mı?" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İLE HANGİ KONULARI GÖRÜŞTÜLER?

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeyi de hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daveti ile samimi ve açık sohbeti için teşekkür ettim. Görüşte tüm konuları ele aldık. Ulaştırma hatlarının açılması, ilişkilerin kurulması, çeşitli alanlarda muhtemel iş birliği, Ani'deki tarihi köprünün restorasyonu ve diğer konular. Genel izlenimlerim olumluydu, bu görüşmeyle ilgili olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.