Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti! Dolmabahçe'de kritik Ermenistan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

İran-İsrail savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları devam ediyor.

İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

NORMALLEŞME SÜRECİ

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Ermenistan ve Türkiye temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti.

İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.