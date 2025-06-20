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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti! Dolmabahçe'de kritik Ermenistan görüşmesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan&#039;ı kabul etti! Dolmabahçe&#039;de kritik Ermenistan görüşmesi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

İran-İsrail savaşı tüm şiddetiyle sürerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Paşinyan'ı kabul etti! Dolmabahçe'de kritik Ermenistan görüşmesi - 1. Resim

NORMALLEŞME SÜRECİ

İki ülke arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Ermenistan ve Türkiye temsilcileri arasında ilk görüşme 14 Ocak 2022'de Moskova'da gerçekleştirilmişti.

İkili ilişkilerin normalleşmesinden sorumlu Ermenistan ve Türkiye özel temsilcileri Ruben Rubinyan ve Büyükelçi Serdar Kılıç arasında 1 Temmuz 2022'de Viyana'da gerçekleştirilen görüşmede, üçüncü ülke vatandaşlarının Ermenistan-Türkiye kara sınırını geçmelerine izin verilmesi ve iki ülke arasında doğrudan kargo uçuşlarının mümkün olan en kısa sürede başlatılması konusunda anlaşma sağlanmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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