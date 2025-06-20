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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi. 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'ndeki başarıları dolayısıyla millileri tebrik eden Erdoğan, sporcularla tek tek tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti - 1. Resim

Milli Eğitim Bakanlığınca İstanbul Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesindeki kabulde sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'ndeki başarısı dolayısıyla millilere tebriklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti - 2. Resim

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da hazır bulunduğu kabulde milli voleybolcu Melissa Vargas Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti - 4. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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