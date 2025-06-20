Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımını kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı 20 Haziran 2025 18:56 - Güncelleme: 20 Haziran 2025 19:06 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları ve teknik heyetiyle İstanbul'da bir araya geldi. 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'ndeki başarıları dolayısıyla millileri tebrik eden Erdoğan, sporcularla tek tek tokalaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularını ve teknik heyeti kabul etti. Milli Eğitim Bakanlığınca İstanbul Bahçelievler'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi öncesindeki kabulde sporcular ve teknik heyetle tokalaşan Erdoğan, İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'ndeki başarısı dolayısıyla millilere tebriklerini iletti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da hazır bulunduğu kabulde milli voleybolcu Melissa Vargas Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma hediye etti.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir