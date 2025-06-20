Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik 'veri güvenliği' açıklaması! Net mesajı kürsüden verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Bölgemizdeki son hadiseler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeili mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizi güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Bugün aynı zamanda 2024-2025 eğitim-öğretim yılını nihayete erdirmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle karne heyecanını yaşayan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyor, Rabbimden üstün muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Bu evlatlarımızın kıymetli ailelerine, fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize, özveriyle çalışan maarif ordumuzun bütün neferlerine en içten şükranlarımı sunuyorum. Şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet, minnetle yâdediyorum. Üzerimde emeği olan ve dar'ül bekaya irtihal etmiş tüm hocalarıma Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Teknolojinin hayatını her alanına nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojiler, büyük veri, yapay zeka ve kuantum gibi nice yenilik her sahada güçlü bir varlık gösteriyor. Bilgiye erişim geçmişte hiç olmadığı kadar kolaylaşırken bilgiyi işleme, analiz etme, kullanma süreçleri de aynı ölçüde hızlanmış durumda. Türkiye olarak bu değişime en hızlı uyum sağlayan hatta çoğu alanda öncülük eden ülkelerden biriyiz. Gerek savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar ve eğitimde hamleler bu hakikati en güçlü şekilde temsil ediyor.

Bir ülke için eğitim yalnızca teknolojik şartlarla değil fikri altyapısıyla en hayati sahalardan biridir. Çağa ayak uyduramayan eğitim sistemleri başarısız olmaya mahkumdur. Kökleri ve tarihiyle bağlarını koparmış, ilmi ve fikri müktesebatına sırt çevirmiş bir eğitim anlayışının sonu ise elbette ki hüsrandır.

"MİLLİ VE MANEVİ HASLETLERİMİZLE BARIŞIK EĞİTİM SİSTEMİMİZİ YENİ BAŞTAN İNŞA ETTİK"

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime ayrı sayfa açtık. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdik. Müfredatı yeniledik, eğitime erişim imkanlarını güçlendirdik. Teknolojik altyapıyı önemli ölçüde iyileştirdik. İnsan ve bilgi odaklı, milli ve manevi hasletlerimizle barışık eğitim sistemimizi yeni baştan inşa ettik. Dijital teknolojileri her sınıfa ulaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz proje kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık.

"13 BİN 800 OKULUMUZA FİBER İNTERNET ERİŞİMİ SAĞLADIK"

Çok kısa bir süre içinde 8 bin 200 okulumuzun da ağ altyapısını kurarak bu okullarımıza yüksek, hızlı internet hizmetini sunacağız. 13 bin 800 okulumuza fiber internet erişimi sağladık. Bu hizmeti 18 bin okulumuza daha ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm okullarımıza etkin bir şekilde internet hizmeti kurmuş olduk.

Öğrencilerimizin modern, katılımcı, zengin bir öğrenme ortamından istifade edebilmesi için 51 bin 758'i son 2 yılda olmak üzere toplam 626 bin 440 tahtayı sınıflarımıza yerleştirdik. Türkiye'yi neredeyse tüm dersliklerinde tamamlamış ilk ve tek ülke konumuna getirdik. Öğrencilerimizin bilişim teknolojileri, okul yazarlıkları ve yetkinliklerini geliştirdik. 1980 bilişim teknolojileri sınıfımızı güncelliyoruz. Tam donanımlı 1500 yeni sınıf kurarak 3 bin 480 sınıf ile dijital eğitim altyapımızı güçlendireceğiz.

503 yenilikçi sınıfı okullarımıza bu sene itibariyle kazandırdık. Eğitim bilişim ağımız ile öğrenci ve öğretmenlerimize dijital eğitimde güçlü şekilde destek oluyoruz. 3 bin 169 ders 85 bin 764 soru ile EBA öğrenci ve hocalarımızın başucu kaynaklarından biri haline geldi. EBA Akademi ile öğrencilerimizin kişisel gelişimini destekleyen çeşitli alanlarda eğitim alabilecek.

"VERİ GÜVENLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Bölgemizdeki son hadiseler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı menşeili mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizi güçlendireceğiz. Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla BİP ile (Milli Eğitim) Bakanlığımız arasındaki iş birliğimizi artırıyoruz.

Yapay zeka uygulamaları iş yükümüzü azaltan bir araç olmaktan çıkıp kişiyi hazıra konmaya alıştırıyorsa bu, bir müddet sonra bağımlılığa sebep olacaktır.

Dijital zorbalık ve linç kültürü, çocuk, genç, yetişkin demeden herkesi tehdit ediyor, ürkütüyor."