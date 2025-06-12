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Haberler > Eğitim > MEB’ten ‘Aile Yılı’ adımı! Öğrencilerin aile bağları güçlendirilecek

MEB’ten ‘Aile Yılı’ adımı! Öğrencilerin aile bağları güçlendirilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB’ten ‘Aile Yılı’ adımı! Öğrencilerin aile bağları güçlendirilecek
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde bütün okul türlerine yönelik öğrencilerin okulun son haftasında kabiliyetlerini ön plana çıkardığı “Dönem Sonu Faaliyet Haftası” etkinliklerinde 2025 yılının “Aile Yılı” olarak kabul edilmesi sebebiyle “Aile ve Oyun” temasını işleyecek.

ESMA ALTIN ANKARA - Bu doğrultuda öğrenciler, okulların imkânları dâhilinde etkinliklere aileleri ile birlikte katılacak. Süreç; “Dilimizin Zenginlikleri”, “Okulun Kalbi Kütüphaneler”, “Oku-Yorum, Yazı-Yorum” ve “Harezmi Eğitim Modeli” gibi bakanlığın koordinasyonunda yürütülen ulusal ve uluslararası projelerle de desteklenecek.

Böylece öğrencilerin aile bağlarının güçlendirilmesi, oyun yoluyla öğrenmenin teşvik edilmesi, millî ve manevi değerlerin yaşatılması, okul-aile iş birliğinin geliştirilmesi ve eğitim süreçlerinin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Diğer yandan Dönem Sonu Faaliyet Haftası’na dair okullara gönderilen uygulama kılavuzunda, okulların önerilen faaliyetleri okul imkânları ve çevre şartları doğrultusunda, velilere maddi yük getirmeyecek şekilde planlamaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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