MHP'den sürpriz 'Prof.' teklifi: 5 yıl bekleme 3’e düşsün

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, profesörlüğün idari bir kadrodan ibaret olmaktan çıkarılıp, akademik liyakat esasına dayalı olarak kazanılmasını temin edecek şekilde mevzuatta değişiklik yapılması için kanun teklifi verdi.

HABER MERKEZİ ANKARA - TBMM Başkanlığına sunulan teklif ile doçentlik ünvanını aldıktan sonra en az beş yıl süreyle, açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak şartındaki sürenin ise üç yıla düşürülmesi öngörülüyor.

Ayrıca doçentlik ünvanını aldıktan sonra Üniversitelerarası Kurul’un görüşü üzerine YÖK tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte ve profesörlük ünvanı için başvurulan ilgili bilim alanında özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapmış olmak şartı getirilmesi de talep ediliyor.

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Teklifte, YÖK tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmak, profesörlük bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması hâlinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek gerektiği öngörülüyor.