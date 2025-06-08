Emeklilik ilk sırada! TBMM'de ilginç başvuru, erkekler için de KADES talebi

TBMM Dilekçe Komisyonuna, gelen başvurular arasında KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması ve aralıklı oruç beslenme programının ülke genelinde yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yapılması talepleri dikkati çekti.

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetleri inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna, 28. Yasama Dönemi’nin başlangıcı olan 15 Mayıs 2023 ile 30 Mayıs 2025 tarihleri arasında 19 bin 531 başvuru yapıldı. Başvuru sayısı, geçen döneme göre yüzde 63 oranında artarak 19 bin 531 oldu. En çok başvuru çalışma hayatı ve emeklilik, adalet hizmetleri ve çevre yönetimiyle ilgili olurken, İstanbul, Ankara ve İzmir’den yapılan başvurular başı çekti.

Komisyona gelen günlük ortalama dilekçe sayısı bir önceki Yasama Dönemi’ne göre yüzde 63 artışla 26 olarak gerçekleşti.

Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı, gerçekleştirdiği toplantılarda 9 bin 406 dilekçe hakkında karar verdi. Mevzuata uygun olmayan ya da mükerrer başvurular işlemden kaldırılırken, bazı dilekçelerin incelemesi devam ediyor.

Komisyona gelen ilginç veya dikkat çeken dilekçelerden bazıları şöyle:

Yunus parklarının kapatılarak yunusların denize bırakılması, emeklilik sonrası eğitim seviyesini yükselten emeklilerin maaşlarının yeni duruma uyarlanması, trafik cezalarının araçların bedeli üzerinden belirlenmesi, 19 Kasım’ın ‘Dünya Erkekler Günü’ olarak kutlanması, kadınların zorunlu askerlik hizmeti yerine geçecek zorunlu kamu hizmetinde bulunmaları, suçluların aile soy ağaçlarından çıkarılmaları, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ülke genelinde 5 yıl süreyle piknik yapılması ve mangal yakılmasının yasaklanması, senet düzenlemesinin kaldırılması, vegan hükümlülerin beslenme taleplerinin idare tarafından karşılanması, KADES uygulamasının erkeklerin kullanımına da açılması, suç mağdurlarına intikam hakkı tanınması.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE YAKLAŞMAMI ENGELLEYİN

Bir vatandaş ise kendisinin alkollü içeceklere erişiminin engellenmesini talep etti.

EMEKLİLİK İLK SIRADA

Dilekçe Komisyonuna gelen başvuruların ilk sırasında yaklaşık 4 bin 192 dilekçeyle “çalışma hayatı ve emeklilik” yer aldı. İkinci sırada 3 bin 80 başvuruyla adalet hizmetleriyle ilgili konular, üçüncü sırada 2 bin dilekçeyle çevre yönetimiyle ilgili konular bulunuyor.