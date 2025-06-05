Osmanlı mutfağına gençlerin eli değecek! Her bölgenin yöresel lezzetine göre liseler geliyor

Dünyada artık kültürel güç, yalnızca müzelerde değil; sofralarda, menülerde, hikâyelerde ve mutfaklarda temsil edilmekte. İşte bu bilinçle yola çıkan Millî Eğitim Bakanlığı 7 bölgede gastronomi liseleri kuracak.

MAHMUT ÖZAY - Burada öğrenciler sadece “nasıl yapılır?” sorusunu değil, “neden böyle yapılır?”, “toplum için anlamı nedir?” gibi daha derin soruları sorma becerisi kazanacak. Bu liseler aracılığıyla kurulacak her sofra, yalnızca yemeklerin değil; ortak yaşamanın, beraber düşünmenin ve birlikte üretmenin yeniden tasarlandığı bir alan olacak. Nerede ne kurulacak?