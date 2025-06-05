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Haberler > Eğitim > Osmanlı mutfağına gençlerin eli değecek! Her bölgenin yöresel lezzetine göre liseler geliyor

Osmanlı mutfağına gençlerin eli değecek! Her bölgenin yöresel lezzetine göre liseler geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osmanlı mutfağına gençlerin eli değecek! Her bölgenin yöresel lezzetine göre liseler geliyor
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyada artık kültürel güç, yalnızca müzelerde değil; sofralarda, menülerde, hikâyelerde ve mutfaklarda temsil edilmekte. İşte bu bilinçle yola çıkan Millî Eğitim Bakanlığı 7 bölgede gastronomi liseleri kuracak.

MAHMUT ÖZAY - Burada öğrenciler sadece “nasıl yapılır?” sorusunu değil, “neden böyle yapılır?”, “toplum için anlamı nedir?” gibi daha derin soruları sorma becerisi kazanacak. Bu liseler aracılığıyla kurulacak her sofra, yalnızca yemeklerin değil; ortak yaşamanın, beraber düşünmenin ve birlikte üretmenin yeniden tasarlandığı bir alan olacak. Nerede ne kurulacak?

Osmanlı mutfağına gençlerin eli değecek! Her bölgenin yöresel lezzetine göre liseler geliyor - 1. Resim

  • İstanbul-Osmanlı Mutfağı Gastronomi Lisesi (Marmara Bölgesi): İmparatorluk saray mutfağının zarafetini, kentin gündelik tatlarıyla harmanlayacak bu okul, çok katmanlı Osmanlı mutfak mirasını geleceğe taşıyacak.
  • Antalya-Endemik Bitkiler ve Doğal Ürünler Gastronomi Lisesi (Akdeniz Bölgesi): Bölgenin zengin biyoçeşitliliğiyle şekillenen bu lise, “Türk Akdeniz Mutfağı”nı doğa-insan-kültür etkileşimi çerçevesinde yeniden yorumlayacak. Bu okulda üretilecek ürünlerin başta Antalya’daki beş yıldızlı oteller olmak üzere geniş bir pazara sunulması hedeflenmekte.
  • Gaziantep-Baklava ve Geleneksel Tatlılar Gastronomi Lisesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi): Hamur ustalığı ve geleneksel tatlı kültürüyle dünyaca tanınan Gaziantep mutfağı, bu okul aracılığıyla çağdaş tekniklerle buluşturulacak.
  • Konya-Buğday, Ekmekçilik ve Hamur İşleri Gastronomi Lisesi (İç Anadolu Bölgesi): Yerleşik hayatın simgesi buğdaydan ekmeğin kültürel kodlarına uzanan bu lise, Anadolu sofra kültürünü bilimsel, tarihsel ve üretmen bir yaklaşımla yeniden işleyecek.
  • Trabzon-Çikolata ve Pastacılık Gastronomi Lisesi (Karadeniz Bölgesi): Karadeniz’in bereketli bahçelerinden ilhamla çikolata ve pastacılık sanatını çağdaş yorumlarla buluşturan bu lise, gastronomi sanatlarını doğayla, zanaatla ve yenilikle buluşturacak.
  • İzmir-Meze ve Zeytinyağlılar Gastronomi Lisesi (Ege Bölgesi): Yavaş yaşama felsefesiyle uyumlu üretim ve paylaşım kültürünü merkezine alan bu okul, Akdeniz hayat tarzını meze ve zeytinyağlılar üzerinden yeniden tanımlayacak.
  • Erzurum-Et ve Süt Ürünleri Gastronomi Lisesi (Doğu Anadolu Bölgesi): Hayvancılığa dayalı geleneksel üretim sistemlerini çağdaş ve sürdürülebilir gastronomi anlayışıyla birleştiren bu lise, yüksek rakımlı coğrafyanın pastoral mutfağını bilimsel temelde temsil edecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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