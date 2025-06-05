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Paşa Konağı'ndaki mezuniyet balosu kavga ile son buldu! Öğrenciler birbirine girdi, o anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Paşa Konağı&#039;ndaki mezuniyet balosu kavga ile son buldu! Öğrenciler birbirine girdi, o anlar kamerada
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'da özel bir kolejin mezuniyet balosunda öğrenciler arasında kavga çıktı. Çocukların aylardır özenerek hazırlandığı özel geceleri şiddetle son buldu, dehşet dolu anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Paşa Konağı'nda meydana geldi. Özel bir kolejin lise mezunları, salonda balo düzenledi.

ÖĞRENCİLER BİRBİRİNE GİRDİ

Mezuniyet balosu sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Eğlencenin kavgaya dönüştüğü olayda diğer öğrenciler büyük panik yaşadı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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