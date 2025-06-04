Marmaray kavgasındaki "mavi gömlekli genç" isyan etti: 'Kafanı koparacağız' diyorlar!

Türkiye'nin gündemine oturan Marmaray kavgasında taraflardan biri olan ve "mavi gömlekli genç" olarak tanınan İbrahim Aktan isyan etti. Yumruk yiyen babanın genç kızı ağlattığını ve buna dayanamadığını söyleyen Aktan, "Kafanı koparacağız, seni öldüreceğiz şeklinde tehditler alıyorum" dedi.

İstanbul Maltepe’de 30 Mayıs Cuma günü, 2 çocuğuyla birlikte Marmaray’a binen baba Deniz Eroğlu’nun tartıştığı E.D.(50) isimli yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğraması ülkenin gündemine oturmuştu.

GENÇ KIZ DA ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan E.D. tutuklanırken, kavgadan önce Eroğlu’nun tartıştığı ve hakarette bulunduğu öne sürülen 18 yaşındaki genç kız, Eroğlu’dan şikayetçi oldu.

"GENÇ KIZ AĞLAYINCA MÜDAHİL OLDUM"

Öte yandan olaya karışan, gözaltına alınıp serbest bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İbrahim Aktan da sosyal medya kullanıcılarının hedefine haline gelmişti. CNN Türk'e konuşan Aktan, ölüm tehditleri aldığını belirterek, şunları söyledi: "Okuldan eve gitmek için Marmaray’a binmiştim. Bostancı’da o baba çocuklarıyla trene binmeye hazırlanıyordu. Kapı önünde 17-18 yaşlarında bir kız vardı. Adam girer girmez kıza yüksek sesle ‘Sen niye orada durup beni engelliyorsun?’ diye yüklendi. Ama yan taraf bomboş, oradan kolayca geçilebilirdi. Kız ‘Afedersiniz abi’ dedi. Buna rağmen adam devam etti, hakaretler savurdu. Kız ağladı. Kızın üzerine çok gidiyorlardı, müdahil oldum.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYORUM"

Sadece sözlü uyarı yaptım, o adamın vuracağını hiç düşünmemiştim. Yumruk yiyen adam ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek bütün okları benim üstüme çevirdi. Olay üstüme patladı. Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu. Ölüm tehditleri alıyorum, 'Seni öldüreceğiz, kafanı keseceğiz' tarzında mesaj ve telefonlar alıyorum. Tüm kişisel bilgilerim ifşa edildi, ailem de zor durumda."