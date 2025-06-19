Mesleki eğitimde yapay zekâ dönemi başlıyor! MEB kolları sıvadı

Millî Eğitim Bakanlığı; Maliye, Sanayi ve Çalışma Bakanlıklarıyla iş birliği yaparak meslek liselerinde yapay zekâ destekli eğitim programları hazırlayacak.

ESMA ALTIN ANKARA - Son dönemde artan dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıyla günümüz ihtiyaçlarına uygun yeni meslek alanları gelişiyor. Bütün bu gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitimde de dönüşüme gitmeye hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), hemen hemen her meslek alanında bir iş kolu hâline gelen yapay zekâ ile ilgili gençlerin ortaöğretim kademelerinden itibaren eğitim alabilmesi için kolları sıvadı.