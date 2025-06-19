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Haberler > Eğitim > Mesleki eğitimde yapay zekâ dönemi başlıyor! MEB kolları sıvadı

Mesleki eğitimde yapay zekâ dönemi başlıyor! MEB kolları sıvadı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mesleki eğitimde yapay zekâ dönemi başlıyor! MEB kolları sıvadı
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı; Maliye, Sanayi ve Çalışma Bakanlıklarıyla iş birliği yaparak meslek liselerinde yapay zekâ destekli eğitim programları hazırlayacak.

ESMA ALTIN ANKARA - Son dönemde artan dijitalleşme ve yapay zekâ uygulamalarıyla günümüz ihtiyaçlarına uygun yeni meslek alanları gelişiyor. Bütün bu gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitimde de dönüşüme gitmeye hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), hemen hemen her meslek alanında bir iş kolu hâline gelen yapay zekâ ile ilgili gençlerin ortaöğretim kademelerinden itibaren eğitim alabilmesi için kolları sıvadı.

  • Bu kapsamda, MEB’le beraber üç bakanlık iş birliğinde mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yapay zekâ öğretim programı ve dijital içerik hazırlanacak.
  • Algoritmik düşünme, yapay zekâ teknolojileri ve etik ilkeler doğrultusunda mevcut ve seçmeli derslerin öğretim programları güncellenecek. Bu doğrultuda ilgili dijital içerikler oluşturulacak.
  • Ortaöğretim seviyesinde yapay zekâ öğretim programı, öğrencilere uygulama geliştirme becerisi kazandırmayı hedefleyen öğrenme çıktılarıyla yenilenecek.
  • Yapay zekânın en çok etkileyeceği meslek alanlarına, bölümlere ait öğretim programları, yapay zekâya uyum sağlayacak şekilde güncellenecek.
  • Öğrencilerin akademik performansı, ilgi alanları ve özelliklerini analiz eden yapay zekâ/makine öğrenmesi destekli kariyer yönlendirme modülü tasarlanarak pilot uygulamalar gerçekleştirilecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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