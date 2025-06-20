Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Hastanemizi vurdular" diyen İsrailli bakana tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuştu. İran saldırısında hastanelerinin zarar gördüğünü belirten İsrailli bakana tepki gösteren Erdoğan, "Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, Gazze'de sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi. Şimdi savaş hukukundan bahsetmeleri büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu'nda düzenlenecek "İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu"nda önemli açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Her türlü zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini, izzetini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum.

20. yılını geride bırakan İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nun işlerini son derece kıymetli bulduğumu belirtmek istiyorum. 2019'dan bu yana gerçekleştirdiği programlarla 15 milyonun üzerinde gence ulaşan forumumuzun yüzlerce üniversitede kulübü bulunuyor.

Afrika'dan Asya'ya Arap Yarımadası'ndan Latin Amerika'ya 500 milyon gencimizin her anlamda gelişimine katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum. Ortak geleceğimiz için koşan, koşturan, üreten, ümmetin derdiyle dertlenen her bir genç arkadaşıma kalpten teşekkür ediyorum. İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız.

"2 YILDIR NEREYE DÖNSEK YIKIMLA KARŞILAŞTIK"

İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten çetin bir imtihandan geçiyoruz. Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları medeniyet dünyamızın semasını kaplamış durumda. Son 2 yıldır yüzümüzü nereye çevirsek bir yıkımla karşılaşıyoruz.

Gazze'de 21 aydır modern zamanların en utanç verici katliamlarıyla karşı karşıyayız. Her türlü insani yardım girişine engel olmak suretiyle açlığı silah olarak kullanıyor. Gazze'de bir parça ekmek için kuyruğa giren insanlar vahşi şekilde hedef alınıyor.

İSRAİLLİ BAKAN'A SERT TEPKİ

Gazzeli kardeşlerimiz çoğu zaman anesteziden yoksun şekilde ameliyat edilmeye çalışılıyor. Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikayet eden İsrail, yalnızca Gazze'de sağlık birimlerine 700'den fazla saldırı düzenledi. Gazze'de saldırdığı hastane sayısı 35'i buluyor. Bine yakın sağlık çalışanı şehit oldu. Karşımızda Gazze'nin sağlık altyapısını çökerten insanlık düşmanı bir zihniyet var. Bugün kalkıp da insanlıktan, savaş hukukundan bahsetmesi sadece tutarsızlık değil aynı zamanda büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir.

"TÜRKİYE SAMİMİ HER ADIMIN YANINDADIR"

Saldırılar süratle geri dönülmez bir noktaya gitmekte. Bu cinnet halinin bir an önce son bulması gerekiyor. Daha fazla kayıp olmadan, bölgemizle birlikte Avrupa ve Asya'yı etkileyecek korkunç bir felaket yaşanmadan ellerin tetiklerden çekilmesi şarttır. Netanyahu'ya destek verenler, nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, sukünetin tesisinden yana kullanmalı. Türkiye bu yönde atılacak her samimi adıma destek vermeye hazırdır.

"BUGÜN DE ÖZGÜR FİLİSTİN DİYORUZ"

Kardeşlerim siyonist lobinin şahsımıza yönelik yıldırma politikalarına rağmen duruşumuzu asla bozmadık. Zalimin karşısında saf tutmaktan asla geri durmadık. Doğru, adil ve hakkaniyetli olanı cesaretle savunmaktan imtina etmedik. Kimin ne dediğine değil, mazlumların ne dediğine baktık. Bugün de aynı yerde sapasağlam duruyoruz. Bugün de adalet diyoruz, bugün de özgür Filistin diyoruz. İsrail'in saldırılarında şehit olan 55 bini aşkın kardeşimize bir kez daha rahmet diliyorum.

İSLAM DÜNYASINA 'BİRLİK' ÇAĞRISI

Kanayan yaralar bir türlü sarılamıyor. Mesele varsa, meskul de vardır. Bu mesuliyetten kaçmaya çalışmak beyhude bir çabadır. Yaşanan bunca zulme ses çıkarmayan kim varsa, işlenen suçlara ortak olmuş demektir. Müslümanlar olarak daha fazla vakit kaybetmeden birlik ve beraberlik içinde hareket etmemiz şarttır. Aramıza ekilen fitne tohumlarının yeşermesine fırsat vermeden, görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakarak dayanışmamızı güçlendirmemiz zorunluluktur.

"EN BÜYÜK EKSİĞİMİZ BİRLİK VE BERABERLİK"

Şu gerçeği hatırlamamız gerek, vahdet olmadan rahmet olmaz. Nüfusu 2 milyonu bulan İslam aleminin en büyük eksikliği vahdet eksikliğidir. Her şeyimiz var, insan gücümüz, ekonomik kapasitemiz, yer altı üstü kaynaklarımız var, güçlü savunma sanayimiz var. Bunlara rağmen hak ettiğimiz yerde değilsek sebebi bellidir. Nasıl tuzu, suyu maya olmadan un yapamazsanız bizim de en büyük eksiğimiz birlik ve beraberliktir.

"HER ŞEYDEN ÖNCE MÜSLÜMANIZ"

Ayrışmayacağız, birbirimize düşmeyeceğiz, aramıza duvarlar örmeyeceğiz. Kardeşimizi sadece Allah için sevecek, birbirimizi yoldaş olacağız. Unutmayın, inanıyorsanız muhakkak üstünsünüz. Ayrı özelliklerimiz olabilir. Bunların hepsi kıymetlidir, anlamlıdır. Bizi biz yapan önemli hasletlerdir. Bu kimliklerimizden öte önce Müslümanız. Her birinizden meseleye bu şuurla yaklaşmanızı istiyorum. Gençlerimizden, muhabbet halkanızı daha da genişletmenizi özellikle rica ediyorum. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Mazlumun zalimden hesap soracağı, aydınlığın karanlığa galebe çalacağı günlerin yakın zamanda inşallah sizlerle birlikte geleceğine inanıyorum."