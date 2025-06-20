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Kararname yayımlandı! 4 binden fazla hakim ve savcının yeri değişti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kararname yayımlandı! 4 binden fazla hakim ve savcının yeri değişti
HSK, Adalet Bakanı, Hakimler, Savcılar, Kararname, Yargı Sistemi, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

HSK'nin 2025 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum" derken 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

4 BİN 36 HAKİM VE SAVCININ YERİ DEĞİŞTİ

Kararname ile birlikte adli yargıda 3 bin 698, idari yargıda 338 hakim ve savcının görev yeri değişti. Toplam 4 bin 36 hakim ve savcı yeni yerlerinde görevlendirildi. 24 ilin ise başsavcısı değişti.

Listelerin tamamına  buradan ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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