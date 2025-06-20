Yüzlerce araç yola çıktı! Hepsi karekodlu kutularda gizleniyor, özel yazılımla takip ediliyor

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 250 sınav merkezine sevkiyatına başlandı. Karekodlu kutulara konulan evraklar özel yazılımlı araçlarla taşınıyor, GPS sistemi ile takip ediliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ait soru kitapçıkları ve sınav evrakının, yüksek güvenlik önlemleriyle 81 il ve KKTC'deki 250 sınav merkezine sevkiyatına başlandı.

KAREKODLU KUTUDA, KİLİT SİSTEMİYLE KORUNUYOR

Karekodlu kutularda saklanan soru kitapçıkları ile sınav evrakını taşıyan ve zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemi ile koruma altına alınan 528 nakil aracı, sabah saatlerinde ÖSYM'nin kapalı matbaa merkezinden ayrıldı.

Hafta sonu gerçekleştirilecek ve 2 milyon 560 bin 649 adayın başvurduğu YKS, bu yıl 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'daki 250 sınav merkezinde yapılacak.

DÜNYADAN İZOLE KAPALI MATBAADAN SINAV EVRAKI TESLİM ALINDI

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için çalışan 100'den fazla ÖSYM personeli, yaklaşık 35 gündür dünyadan izole kapalı matbaa merkezinde bulunuyor.

Sınavın hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor.

Kapalı matbaa merkezinde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan Yabancı Dil Testi'nin tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak. ÖSYM'nin YKS soru kitapçıkları ve sınav evrakının sınav merkezlerine sevkiyatı, dış dünyadan tamamen izole olan bu kapalı matbaa merkezinden sınav evrakının nakil araçlarına yüklenmesiyle başladı.

POLİS VE JANDARMA EŞLİK EDECEK

Nakliye araçları, 250 sınav merkezine yüksek güvenlik önlemleri altında ulaşacak. Araçların, sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşımı emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinasyonunda sağlanacak.

Bu merkezden yüksek güvenlik önlemleriyle uğurlanan şehirler arası nakil araçları, özel zaman ayarlı elektromekanik kilit sistemiyle koruma altına alındı, ayrıca elektromekanik kilidin hangi saatte açılacağı merkezden kodlandı ve anahtarın log kayıtları tutuldu.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilecek. Araçlar süreç boyunca özel yazılımlı araç takip sistemiyle GPS üzerinden izlenecek. Nakil araçlarının geçtiği güzergahlar, dur-kalk ve mola süreçleri ile süratleri saniye saniye ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde kayıt altına alınacak.

GÜVENLİK GÜÇLERİ, ARAÇLARIN BAŞINDA NÖBET TUTACAK

Sınav nakil araçları, sınav günü dağıtıma çıkacağı saate kadar bekletilecekleri noktalarda güvenlik güçlerinin gözetiminde yüksek hassasiyetle korunacak.

Farklı illere ulaşan her bir araç, 360 derece açıyla görüntü çekimi yapan kamera sistemi sayesinde ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nden net görüntülenen alanlarda olacak. Ayrıca güvenlik güçleri, araçların başında nöbet tutacak.

Sınav sabahı, elektronik kilitler önceden belirlenen saatlerde ÖSYM kameralarının önünde ve güvenlik güçlerinin gözetiminde açılacak. Kapalı kutularda saklanan sınav evrakı, merkezlere dağıtılmak üzere şehir içi nakil araçlarına teslim edilecek. Şehir içi nakil araçları kullanılarak soru kitapçıkları ve cevap kağıtları sınav binalarına ulaştırılacak.

SINAV EVRAKLARI KİLİTLİ KUTULARDA GERİ GETİRİLECEK

Sınav evrakı, ÖSYM kameralarının önünde açılarak bina sorumlusu ve gözetmenler eşliğinde sınıflara dağıtılacak. Sınav gözetmenleri de kamera kaydıyla binalara alınacak. Adaylar ise dedektörlerle yapılan üst aramalarından sonra sınıflara girişler başlayacak.

Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap kağıtları, kilitli kutulara yerleştirilecek ve ÖSYM Sınav Evrakı Kabul Merkezi'ne getirilmek üzere yine yüksek güvenlik önlemleri eşliğinde yola çıkacak.

"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALACAKLARI GÜZEL BİR SINAV HAZIRLADIK"

Nakil araçlarını uğurlamasının ardından ÖSYM Sınav Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sınav hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

Nakliye araçlarının sınav merkezlerine doğru yola çıktığını, araçların özel takip cihaz sistemleriyle takip edildiğini belirten Ersoy, merkezden anbean kontrol edildiğini vurguladı.

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Araçların rotalarının sisteme yüklendiğini aktaran Ersoy, "Eğer hızıyla ilgili bir problem olursa, yavaşlaması veya hızının fazla artması durumunda sistem bize uyarı veriyor ve onları o anda uyarıyoruz ve araçlarımızın ilgili sınav merkezlerine doğru gitmesini sağlıyoruz." dedi.

Merkezde sisteme ilişkin bilgiler veren Ersoy, "Sınav gününün sabahı da Ankara'dan verilen talimatla beraber elektromekanik kilitlerimiz açılıyor ve şehir içi kuryelerle ilgili sınav merkezlerine araçlarımız dağıtılıyor. İnşallah bu sınav dönemi de sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yapılacaktır diye düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"EMEKLERİ, BİZLERE EMANETTİR"

Sınavın Türkiye'nin hayati sınavlarından biri olduğunun altını çizen Ersoy, sınava girecek adaylara şu uyarılarda bulundu:

"Adaylar, bir yıldır bu sınava hazırlandılar. Bu sınavla ilgili tüm emeklerini, çabalarını sarf ettiler. Bizler de bu emeklerinin karşılığını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Emekleri bizler için onların emanetidir. Rahat olsunlar, sakin olsunlar, stresten ve gerginlikten uzak güzel bir sınav geçirsinler, morallerini bozmasınlar. Bu sınav gerçekten çok önemli ama hayatın tamamı bu sınavdan ibaret değil. Dolayısıyla rahat ve konforlu bir şekilde sınav merkezlerine gelsinler.

Sınav salonlarına gelirken geçerli kimlik kartını ve sınava giriş belgesini, yani TYT sınavına gelirken TYT giriş belgesi, AYT'ye gelirken AYT giriş belgesi, YDT'ye gelirken de YDT giriş belgesini muhakkak yanlarında bulundursunlar. Sınav salonlarına gelirken de sınavımız cumartesi saat 10.15'te başlayacak. Fakat bina kapılarını saat 10.00'da kapatıyoruz. Dolayısıyla adaylarımızın daha erken bir saatte sınav binalarına gelmesini istiyoruz. Hiçbir adayımızın sınava girmemesi, sınavdan mağdur olmaması anlamında isteğimiz var. Onlar sınava giremeyince gerçekten bizler de onlar kadar üzülüyoruz. Dolayısıyla buna dikkat etsinler."

VATANDAŞLARA UYARI

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavla ilgili tüm kamu kurumlarının koordineli bir şekilde çalıştığını vurguladı.

Vatandaşlardan da bazı beklentilerinin olduğunu belirten Ersoy, şunları söyledi: "Öğrencilerimizin konforlu ve rahat bir şekilde sınava girmeleri için trafikle ilgili sıkıntıların yaşanmaması gerekiyor. Kamu kurumları, valilikler, belediyeler, emniyet ve jandarmayla görüşmelerimizi yaptık. Dolayısıyla toplu ulaşım araçlarının artırılması gerekiyor. Trafikle ilgili hiçbir sıkıntının olmaması lazım. Sınav binalarının çevresinde de özellikle sınav saatlerinde hiçbir şekilde gürültünün oluşturulmaması, araçların korna çalmaması, inşaat varsa gürültü yapılmaması, pazar yeri varsa bağırılmaması şeklinde vatandaşlarımızdan da öğrencilerimiz için bu sınavı sağlıklı, huzurlu, güvenli şekilde tamamlaması için taleplerimiz var."

Ersoy, soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için 35 gündür görev yapan 115 ÖSYM personelinin de YKS'nin son oturumunun tamamlanmasının ardından kapalı matbaa merkezinden çıkacağını sözlerine ekledi.